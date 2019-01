Esto fue lo que dijo Renato Tapia sobre su llegada al Willem II [VIDEO]

Renato Tapia ha cambiado de aires durante el mercado de fichajes de Europa. El peruano dejó el Feyenoord para formar parte de la plantilla del Willem II. El volante salió cedido hasta el final de temporada.

Apenas se selló el trato entre los clubes holandeses, el mediocampista entrenó con sus nuevos compañeros. Luego de lucir la camiseta que defenderá, el internacional declaró para la página oficial de la institución.

"Me siento bien. Ha sido bueno (su primer entrenamiento) y he conocido a los chicos. Ya hablé con ellos y poco a poco los voy a conocer. Es un buen grupo, algunos hablan español y me va a ayudar", indicó.

Renato Tapia puede debutar en el reinicio de la Eredivisie. El Willem II se medirá al Breda en casa y el volante está listo para estrenarse. "Ya hablé también con el técnico y al final de esta semana sabré cuál será mi rol", añadió.

El mediocampista se refirió al posible encuentro contra su ex equipo y también se definió como futbolista. "Estoy emocionado por eso. Ahora en Feyenoord van a ser mis rivales. Me gusta tener la pelota y en realidad soy un trabajador. Voy a dar todo", concluyó.