El Celta de Vigo de nuestro compatriota Renato Tapia atraviesa un duro final de temporada donde tendrá que definir en el último partido si se queda en la Primera División de España para la siguiente temporada o si baja, algo que no ven bien ni los hinchas ni los jugadores.

“Hoy necesitamos de la afición. Personalmente, estoy avergonzado por la situación en la que estamos. Todos los jugadores vinimos a hacer la mejor temporada posible, no a tener que pelear la permanencia en la última fecha con otros tres o cuatro equipos”.

“Acá se viene a luchar por el escudo y por la ciudad porque somos el único equipo que está en primera división de Galicia y hay que estar orgullosos de eso. Nos matamos trabajando para que este club siga funcionando y eso tenemos que hacerlo notar”, agregó.

Asimismo, sobre su poca regularidad en la Liga de España, aclaró que “ahora estoy jugando, pero me ha tocado estar 20 o 25 partidos en la banca y se sufre estando cerca y tratando de hacer algo, no me imagino a la gente que está en la grada”.









¿Qué necesita el Celta para salvarse del descenso?

Con una fecha más por disputar y con una Liga donde descienden tres, el Celta se encuentra en la décimo sétima (17) posición con 40 puntos. Con un triunfo, los gallegos salvarán la categoría, pero, si empatan o pierden, tendrán que esperar lo mismo del Valladolid (18° con 39 puntos).

En la última fecha, el equipo de Renato Tapia se enfrentará al poderoso Barcelona de Xavi y compañía, equipo al que no le gana desde mayo de 2021 (dos años), también en la última fecha de la Liga de España. En los últimos cinco encuentros entre ambos, fue la única victoria gallega.





