Real Madrid: Zidane explicó titularidad de su hijo y suplencia de Keylor Navas

Zinedine Zidane generó sorpresa luego de dar a conocer el 11 del Real Madrid para afrontar el partido frente al Huesca (victoria 3-2 del club blanco), donde apareció como titular su hijo Luca, en lugar de Keylor Navas.

En la conferencia de prensa post triunfo sobre el Huesca en el estadio Santiago Bernabéu, Zidane ofreció los motivos por el que decidió sentar al arquero costarricense.

"Luca es el tercer portero, Courtois no estaba listo y Keylor venía de la selección y necesitaba un poco de descanso. Di minutos al otro portero. Me alegro por él y por su debut aquí con una victoria", explicó 'Zizou'.

Cuando le consultaron si había colocado a Luca como titular por tratarse de su hijo, Zidane fue enfático en señalar que nada tuvo que ver el parentesco que los une.

"Cuando he hecho jugar a Luca no es porque sea mi hijo. He hecho jugar a un jugador del Real Madrid. Luego ya en casa hablaremos. Creo que era una buena oportunidad. Creo que lo ha hecho bien. Tiene carácter y personalidad. Hace 16 años que está en las categorías del Madrid y eso quiere decir mucho. No voy a hablar como padre porque a mí lo que me interesa es hablar como entrenador. Me parece que es bastante maduro y sinceramente tiene bastante técnica para jugar. No tiene miedo y eso a mí me gusta. Pero esto pasa con otros jugadores del Madrid. No sienten la presión del Bernabéu y no les afecta. Si esto es así merecen jugar", sentenció.

El siguiente partido del Real Madrid en LaLiga Santander será el miércoles 3 de abril ante el Valencia, en el estadio de Mestalla.