Zinedine Zidane deja en suspenso la despedida de Keylor Navas

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , no ve como una despedida de Keylor Navas el último partido de la temporada ante el Real Betis por LaLiga, aunque admitió que ha hablado con él para explicarle la situación de la portería del próximo curso.



"No lo veo así", respondió el estratega cuando fue preguntado por si el arquero costarricense tendrá minutos en su despedida del madridismo. "Ni pienso ni quiero pensar en lo que va a pasar el próximo año. Se habla mucho de que uno se queda y que el otro se va, que yo me he despedido de Keylor, que quiero que se vaya... se dicen muchas cosas y no voy a decir nada más de lo que dije en su día, el próximo año la situación de la portería va a ser muy clara. Lo que va a pasar ya veremos", añadió.

Zidane confirmó que ya ha "hablado con todo de cara a la próxima temporada" y cada jugador conoce de primera mano su situación. No desveló nada de lo que trató con Navas. "No digo que la prensa mienta, nadie sabe lo que he hablado con Keylor, solo él y yo".

"Vamos a acabar la temporada y veremos qué va a pasar el próximo año porque Keylor tiene contrato, entonces luego veremos lo que va a pasar", sentenció.

Asimismo, desmintió que haya pedido al club "que Luca sea el segundo portero" la próxima temporada y aseguró que "no es justo" la situación que vive el portero canterano por ser su hijo.

"Todos estamos jugando a un juego y hay que aceptar lo que se comenta, pero no es justo. No porque sea mi hijo, sino porque es un jugador que ha crecido aquí, lleva quince años jugando en el Real Madrid y demostrando que es un guardameta de alto nivel", defendió en la última pregunta de su comparecencia cuando fue preguntado por Luca por un medio francés.



Zinedine Zidane admitió que el futuro de Luca está por decidir y no se hará hasta final de temporada. Depende de la decisión de Keylor Navas, con contrato en vigor, de abandonar el club o seguir en un papel secundario el próximo curso.

"La gente puede opinar pero es injusto. La temporada que viene las cosas estarán claras también para Luca. Yo no he pedido al club que sea el número dos el año que viene, son cosas que se decidirán a final de temporada y las cosas estarán claras para él como jugador de la plantilla, no solo porque sea mi hijo que es algo que provoca que la gente hable", sentenció.

