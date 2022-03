Erling Haaland desea probar algo nuevo con miras a la próxima campaña. En tal sentido, Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich están dispuestos a ofrecer diferentes proyectos al goleador. De momento, el jugador tiene contrato con Borussia Dortmund y en ese acuerdo hay una cláusula para que se marche en el mercado de fichajes veraniego de Europa.

Precisamente, sobre esa estipulación, el diario Bild brindó detalles que deben tomar en cuenta los interesados en hacerse con los servicios del artillero. Según el medio germano, el valor es de 75 millones de euros y, para pagar esa cantidad, la fecha límite es el próximo 30 de abril. Después de ese día, las condiciones cambian.

Por el presente de Haaland, es posible que Borussia Dortmund solicite una cifra más grande para dejar libre a Erling. Eso sí, incluso desde el club lo reconocen, el futbolista tiene su futuro en otra entidad. De hecho, el director general del BVB, Hans-Joachim Watzke, admitió el mes pasado sobre el límite para resolver el caso: “Quizás un mes, quizás seis semanas”.

Continuando con los detalles para hacer efectiva la partida del centrodelantero, el periódico alemán indicó que Haaland debe presentar un documento formal para anunciar que empleará la opción para liberarse. Este requisito es importante porque los abogados necesitan tiempo para que los papeles estén en orden. Asimismo, debe existir la garantía del pago del traspaso.

Manchester City, el nuevo favorito

En Inglaterra señalaron que los ‘Citizens’ tienen un acuerdo con el jugador y su representante. Así, el delantero cobraría semanalmente 600 mil euros, uno de los salarios más altos de la Premier League. Sobre la operación, a los 75 millones de la cláusula, se la añaden las comisiones al agente Mino Raiola y al padre del deportista. Entonces, todo quedaría redondeado en uno 120 millones.

“Cuando vi la oferta del City por Haaland me desmayé, mi mujer tuvo que recogerme. ¡Estoy con un latigazo cervical desde entonces!”, comentó Matthias Sammer, asesor del Dortmund, en una conversación con Amazon. Y señaló sobre lo deportivo: “Guardiola y Haaland se aprovecharían mutuamente”.

Real Madrid y Bayern Múnich confían en sus chances

El diario AS indicó que Haaland quiere ponerse la casaca del Madrid. No obstante, la directiva de la institución todavía no termina por convencerse sobre si es el momento indicado para hacer el fichaje, pues llegará en medio del gran presente de Karim Benzema. En todo caso, el jugador noruego ya avisó que, si acepta la oferta de la ‘Casa Blanca’, será para sumarse en la 2022-23.

En tanto, el exjugador Fjortoft reveló en Sky Alemania el caso entre Bayern y Robert Lewandowski. “He intentado enterarme y me llega que Lewandowski quiere dejar el Bayern. Quiere un big time move y su sustituto sería Haaland. Están intentándolo todo para llevarse a Haaland, de manera muy intensa. Y sí, tendrían el dinero para afrontarlo. ¿Tienen oportunidades? Sí, pero no son favoritos”, expresó.