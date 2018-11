Real Madrid vs. Viktoria Plzen EN VIVO | Se juega la cuarta fecha de la Champions League entre Real Madrid vs. Viktoria Plzen por el Grupo G en el Doosan Arena este miércoles 7 de noviembre. El compromiso empieza a las 3:00 pm. (hora de Perú, Colombia, y México), 5:00 pm. (Argentina, Chile y Brasil) y 9:00 pm. (hora de España) y será transmitido EN DIRECTO por FOX Sports y DirecTV Sports. Además, es posible disfrutar y ver fútbol en vivo desde tu celular por diferentes plataformas streaming que te presentamos en el siguiente artículo, donde no podrás perderte los goles, jugadas polémicas, estadísticas y más información aquí.

Peru21.pe te trae la mejor transmisión en vivo y en directo del Real Madrid vs. Viktoria Plzen por la cuarta fecha de la Champions League , que será transmitido vía online por diferentes plataformas streaming y canales de televisión pagado. Recuerda que si en tu país no se televisa, puedes seguir con nosotros el antes, durante y después, el minuto a minuto, los goles, los videos, jugadas polémicas, declaraciones y más detalles que debes conocer en la web principal.

Real Madrid ganó de manera agónica a Viktoria Plzen en Santiago Bernabéu por Champions League. (Foto: Getty) Real Madrid ganó de manera agónica a Viktoria Plzen en Santiago Bernabéu por Champions League. (Foto: Getty) Getty Images

Real Madrid vs. Viktoria Plzen EN VIVO | El futuro de Santiago Solari bajo el mando de Real Madrid encara el momento decisivo, dos partidos de los cuatro de prueba en el banquillo del primer equipo, lejos del Santiago Bernabéu, con un modesto sin complejos como el Viktoria Plzen como examen, antes de la visita a Balaídos para jugar contra el Celta de Vigo.



La dolorosa derrota en Moscú ante el CSKA obliga al Real Madrid a no volver a tropezar a domicilio. Se topará con un Viktoria Plzen sin complejos que busca hacer historia en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en un partido el club checo, más allá del resultado, ha califica, donde obtuvo un valioso triunfo el fin de semana frente al Banik de Ostrava, equipo que días antes había apeado a los de Vrba del torneo copero. En la Champions League son colistas del Grupo G con un punto.

REAL MADRID VS. VIKTORIA PLZEN: ALINEACIONES POSIBLES

Viktoria Plzen : Hruska; Rezník, Hejda, Hubník, Limberský; Procházka, Hrosovský; Horava, Kovarik, Petrzela; y Reznicek.





: Hruska; Rezník, Hejda, Hubník, Limberský; Procházka, Hrosovský; Horava, Kovarik, Petrzela; y Reznicek. Real Madrid : Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos; Bale, Modric, Isco; y Benzema.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE REAL MADRID

Real Madrid venció a Real Valladolid por la Liga Santander. (Foto: Getty) Real Madrid venció a Real Valladolid por la Liga Santander. (Foto: Getty) Getty Images

ÚLTIMOS PARTIDOS DE VIKTORIA PLZEN

Viktoria Plzen pudo vencer por la mínima diferencia a Banik Ostrava por la Liga Checa. (Foto: Getty) Viktoria Plzen pudo vencer por la mínima diferencia a Banik Ostrava por la Liga Checa. (Foto: Getty) Getty Images

19/10/18: Bohemians 2-2 Viktoria Plzen – Liga Checa

– Liga Checa 23/10/18: Real Madrid 2-1 Viktoria Plzen – Champions League

– Champions League 28/10/18: Viktoria Plzen 2-1 Slovacko – Liga Checa

2-1 Slovacko – Liga Checa 31/10/18: Viktoria Plzen 2-3 Banik Ostrava – Copa Checa

2-3 Banik Ostrava – Copa Checa 03/11/18: Banik Ostrava 0-1 Viktoria Plzen – Liga Checa

CÓMO VER REAL MADRID VS. VIKTORIA PLZEN EN VIVO POR TV Y STREAMING

Cuándo y dónde ver TV en vivo el Real Madrid vs. Viktoria Plzen por Champions League , es bueno conocer la guía internacional con los horarios y los canales de televisión por país que transmiten en vivo y en directo online la cuarta fecha de la Champions League 2018-2019. Por ejemplo, en España e Italia, los partidos en línea se verán desde las 9:00 pm. A continuación, repasa los horarios y dónde ver fútbol en vivo en TV.

En España, el Viktoria Plzen vs. Real Madrid en vivo y en directo será televisado el miércoles 7 de noviembre a las 21:00 horas por los canales M. Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+), M. Liga de Campeones 2 Multichampions (canal 52 de Movistar+) y LaLiga TV (Bar), a través de los operadores Movistar+, Vodafone y Orange, que ofrecerán también el partido en Internet y con acceso desde cualquier PC/MAC, tablet o smartphone. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el Real Madrid vs. Viktoria Plzen por la fecha 4 del grupo G de la Champions League.

REAL MADRID VS. VIKTORIA PLZEN EN VIVO: HORARIOS Y CANALES

Argentina: 17:00 horas vía FOX Sports

Brasil: 18:00 horas vía TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Canadá: 15:00 horas vía DAZN

Chile: 17:00 horas vía FOX Sports, FOX Sports 1

Colombia: 15:00 horas vía FOX Sports

Estados Unidos: 15:00-12:00 horas vía Univisión, Univisión Deportes

México: 14:00 horas vía FOX Sports

Perú: 15:00 horas vía FOX Sports

Uruguay: 17:00 horas vía FOX Sports

CONOCE EL DOOSAN AREN POR GOOGLE MAPS