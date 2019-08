Real Madrid vs. Valladolid: Karim Benzema marcó golazo en el Bernabéu para adelantar a los merengues [VIDEO] Karim Benzema apareció con una gran jugada individual para terminar anotando un golazo en el Real Madrid vs. Valladolid por LaLiga Santander. No dejes de ver esta joyita.

Mira el golazo de Karim Benzema para el Real Madrid. (Captura y video: ESPN) Mira el golazo de Karim Benzema para el Real Madrid. (Captura y video: ESPN) Mira el golazo de Karim Benzema para el Real Madrid. (Captura y video: ESPN)