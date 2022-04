Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO se enfrentan este domingo 18 de abril por la Jornada 32 de LaLiga Santander, un duelo vibrante que se vivirá en el estadio Sánchez Pizjuán donde el equipo que dirige Carlo Ancelotti buscará mantener los 12 puntos de ventaja contra su más cercano perseguidor, que además del Sevilla es el Barcelona, pero a los sevillanos podría sacarle 15 si se queda con el triunfo en este duelo. Aquí en PERU21 te traeremos la transmisión minuto a minuto y puedes revisar los horarios, canales de transmisión y todos los detalles en la previa.

PREVIA DEL REAL MADRID VS. SEVILLA

Con el envión anímico de una remontada épica en el Bernabéu para la clasificación a la semifinal de la UEFA Champions League, los de Carlo Ancelotti buscarán mantenerse firmes a la cabeza del torneo español y seguir fuertes rumbo al título. El Real Madrid presenta la baja de Casemiro para este duelo clave en LaLiga Santander y hay dos opciones que maneja Ancelotti: colocar a Camavinga y jugar con el sistema 4-4-2 o mandar desde el arranque a Marco Asensio para jugar con el típico 4-3-3. Esta es la única duda que presenta el equipo merengue para el arranque en el Sánchez Pizjuán.

De otro lado, el Sevilla tiene un presente irregular. Quedaron eliminados en octavos de final hace un mes ante West Ham y desde allí solo pudieron ganar un partido, que fue ante el Granada por 4-2 en la jornada pasada. Los empates le han costado caro a Sevilla, que peleaba palmo a palmo en LaLiga con el Real Madrid pero que incluso ahora se ha visto igualado por el Barcelona, ambos con 60 puntos. “Jugar en casa y este tipo de partidos te motivas muchísimo. Trataremos de darle una alegría a nuestra gente y de reavivar la Liga también, que se nos escaparon un poco. Tratar de ganar el partido y seguir ahí arriba”, afirmó el ‘Papu’ Gómez en Marca en la previa al partido.

¿A QUÉ HORA JUEGAN REAL MADRID VS. SEVILLA?

En España el partido Real Madrid vs. Chelsea podrás verlo desde las 21:00 horas.

En México, Perú, Colombia y Ecuador puedes verlo a partir de las 14:00 horas.

En Argentina, Uruguay y Brasil empieza desde las 16:00 horas.

En Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela puedes verlo desde las 15:00 horas.

REAL MADRID VS. SEVILLA: CANALES DE TRANSMISIÓN

El Real Madrid vs. Sevilla será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Sánchez Pizjuán y será transmitido para México por Blue To Go Video Everywhere. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por DIRECTV Sports mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar Plus y Movistar Laliga 2.

¿DÓNDE VER ONLINE EL REAL MADRID VS. SEVILLA?

Si quieres verlo online puedes seguir el Real Madrid vs. Sevilla vía DIRECTV Sports Go que es la plataforma oficial de streaming.

REAL MADRID VS. SEVILLA: ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal o Lucas Vázquez, Éder Militao, David Alaba, Nacho Fernández; Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde; Rodrygo o Marco Asensio, Vinícius, Karim Benzema.

Sevilla: Yassine Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Jules Koundé, Ludwig Augustinsson o Marcos Acuña; Joan Jordan, Ivan Rakitic, Papu Gómez; Tecatito Corona, Lucas Ocampos, Rafa Mir.

