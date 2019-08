Real Madrid vs. Roma EN VIVO ONLINE vía ESPN por amistoso de pretemporada en el Estadio Olímpico de Roma

Real Madrid vs. Roma EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso de pretemporada, este domingo 11 de agosto, desde la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid y Roma tendrán su última prueba, antes de iniciar su participación en sus respectivas ligas en una nueva temporada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma.

Real Madrid vs. Roma: horarios del partido



México - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Perú - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Chile - 2:00 p.m.

Paraguay - 2:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

La preparación de Real Madrid con miras al inicio de la competencia oficial terminará con el compromiso que sostendrá con Roma en la capital italiana, cuatro días después de la victoria sobre Salzburgo en tierras austriacas, que se definió con el solitario gol de Eden Hazard.

Dicho encuentro estuvo marcado por las ausencias de James Rodríguez, Gareth Bale y Mariano Díaz, quienes parecen no estar en los planes del entrenador Zinedine Zidane y el futuro de los tres es casi seguro que estará fuera de la institución merengue.

Si bien a estas alturas de la noche del sábado, Real Madrid no dio a conocer la lista de convocados, diarios españoles, como As, indican que el francés "podría repetir su decisión de cara al partido este domingo en el Olímpico de Roma" de no convocarlos.

En medio de esa incertidumbre, Real Madrid continuó con sus entrenamientos, con la novedad de que el defensor Sergio Ramos volvió a ejercitarse en el gimnasio tras el golpe en el pie que recibió en el choque con Salzburgo.

Por otro lado, Marco Asensio, Ferland Mendy y Brahim Díaz continúan con sus procesos de recuperación. Los dos últimos hicieron un trabajo sobre el césped y en el interior de las instalaciones.

Mientras que Real Madrid debutará en la liga española frente a Celta de Vigo en Balaídos, el sábado 17 de agosto, Roma lo hará por la Serie A, el domingo 25, cuando reciba a Genoa. El cuadro romano viene de empatar 2-2 con Athletic Club.

Real Madrid vs. Roma: probables alineaciones

Roma: Pau Lopez, Alessandro Florenzi, Ginaluca Mancini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Amadou Diawara, Lorenzo Pellegrini, Mirko Antonucci, Cengiz Under, Edin Dzeko y Justin Kluivert.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Isco, Casemiro, Toni Kroos, Luka Jovic, Eden Hazard y Karim Benzema