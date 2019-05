Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga Santander vía DirecTV Sports

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 37 de LaLiga Santander en el estadio Anoeta este día de la semana desde las 11:30 am. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La Real Sociedad tratará este domingo de sacar provecho de la visita a Anoeta de un Real Madrid con el único objetivo de romper su mala dinámica de visitante con Zinedine Zidane, para intentar llevarse en a penúltima jornada liguera un triunfo que le permita alcanzar la séptima plaza de la clasificación, la última con premio europeo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en LaLiga Santander.

Real Madrid vs. Real Sociedad: horas y canales en el mundo



Perú 11:30 am. | DirecTV Sports

México 11:30 am.

Ecuador 11:30 am.

Colombia 11:30 am.

Bolivia 12:30 am.

Paraguay 12:30 am.

Venezuela 12:30 am.

Brasil 1:30 pm.

Argentina 1:30 pm.

Chile 1:30 pm.

Uruguay 1:30 pm.

España 6:30 pm.

Aún no ha vencido Zidane lejos del Santiago Bernabéu desde su regreso. Las derrotas de Mestalla y Vallecas más los empates en Getafe y Leganés, siempre con una imagen alejada de la deseada por el técnico francés, se suman en una mala racha a las tres últimas salidas de la pasada temporada para ampliar a siete un mal registro.

Buscará cambiarlo el Real Madrid en Anoeta, sin más alicientes que el reto de Karim Benzema de superar el mejor registro goleador de su carrera. El delantero francés está de vuelta, tras perderse los dos últimos partidos por una lesión muscular que cortó su estado de gracia, y buscará tantos para mejorar los 32 que firmó en la temporada 2011-12. Está a dos y le quedan los duelos ante la Real Sociedad y el Real Betis.

Para el equipo madridista es el penúltimo capítulo de unos meses de castigo desde que su temporada se cayó en una semana de derrotas ante Barcelona y Ajax. Con las bajas por lesión en defensa de Sergio Ramos, Álvaro Odriozola y Sergio Reguilón, más la ausencia a última hora de Keylor Navas por un problema muscular, Zidane seguirá probando en un once imprevisible.

Courtois seguirá en portería por tercer partido consecutivo. En defensa se espera la entrada de Nacho en el centro de la defensa, tras una perdida de protagonismo con Zidane pese a la baja de Ramos. También la vuelta de Luka Modric en la medular y junto a la de Benzema en la zona del 9, numerosas variantes para acompañar al francés en el tridente: Vinicius, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Isco, Bale, Brahim.

La Real Sociedad llega con opciones de pelear por posición europea, algo sorprendente hace tres jornadas cuando cayeron en casa ante el Villarreal y el entorno dudaba de la solvencia de una plantilla que luego ha vencido a Getafe, y fuera al Alavés para tener un objetivo por el que luchar en el final de LaLiga.

Imanol Alguacil, como no podía ser de otra manera, vuelve a sufrir con las bajas para poder confeccionar un once de garantías porque a la lista de lesionados y tocados se unieron tras la última jornada Luca Sangalli y el central Aritz Elustondo y no puede recuperar a hombres de peso como David Zurutuza.

La posible vuelta de Adnan Januzaj cobraría fuerza en este escenario para ayudar a su equipo, meses después de su lesión, aunque la opción de no forzar y poder contar con el fino extremo en perfectas condiciones para la pretemporada puede tener peso.

Theo Hernández, jugador cedido por el Real Madrid y que ha pasado sin pena ni gloria este año por San Sebastián, puede volver a quedarse fuera del once si Alguacil opta, como en los partidos anteriores, por el joven canterano Aihen Muñoz.

Real Madrid vs. Real Sociedad: probables alineaciones



Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Moreno, Llorente, Muñoz; Rubén Pardo, Zubeldia, Merino; Juanmi, Barrenetxea, Oyarzabal.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Asensio o Isco, Benzema.



Árbitro: Martínez Munuera



Estadio: Anoeta.