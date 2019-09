Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por la fecha 6 de LaLiga Santander de España que se disputará este miércoles, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Santiago Bernabéu. La transmisión de las acciones del encuentro estará a cargo de DirecTV Sports.

Real Madrid quiere demostrar que lo sufrido en París fue en accidente y confirmar la buena imagen dejada en Sevilla, para fulminar la maldición del Sánchez Pizjuán, con un equipo con rotaciones de Zinedine Zidane para medirse a un Osasuna invicto que no renuncia a nada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Real Madrid vs. Osasuna | Horarios del partido:

14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) 15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile 16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil 20:00 horas - Reino Unido 21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Solo quedan tres equipos que no han perdido en las cinco jornadas disputadas de una igualada LaLiga Santander. Dos de ellos, Real Madrid y Osasuna, se miden en el Santiago Bernabéu con el Athletic Club siendo el tercero y colider con los de Zidane, que buscan trasladar la mejoría mostrada a su estadio.

La imagen dejada en Sevilla de unión, sacrificio defensivo y solidaridad, es la que quiere prolongar Zidane que pide intensidad a sus jugadores. Obligado a rotar en una semana de gran desgaste, tras los duelos de nivel ante el PSG y el Sevilla y con el Wanda Metropolitano en el horizonte, frente a Osasuna se esperan novedades en todas las líneas salvo la portería.

Thibaut Courtois dejó al fin su portería a cero en Sevilla, donde no le dispararon, y desea llegar al derbi madrileño firmando por primera vez desde que es portero del Real Madrid, dos partidos sin encajar. La defensa será nueva con el estreno obligado de Nacho Fernández y además en el lateral izquierdo. La plaga de lesiones se llevó por delante a Ferland Mendy y Marcelo no llega a tiempo. Además, entrará Militao en el centro de la zaga y no se descarta un respiro para Carvajal.

En el cálculo de esfuerzos de Zidane también jugadores como Casemiro, que tuvo que jugar por las bajas en el centro del campo tras vuelo largo y partidos con la selección brasileña, o Eden Hazard, quien recién recuperado ha enlazado dos titularidades consecutivas, se perfilan como los elegidos para rotar. Fede Valverde puede entrar en la medular, Lucas Vázquez o Vinicius en bandas y hasta Luka Jovic en punta buscando sus primeros goles.

Con las bajas por lesión de Marcelo, Mendy y Marco Asensio, no se espera que Zidane fuerce el regreso de dos jugadores recién recuperados de sus lesiones musculares, Luka Modric e Isco Alarcón.

Osasuna, por su parte, buscará dar la campanada y lograr su segunda victoria como visitante de la temporada. Su técnico, Jagoba Arrasate, no ve como un problema las bajas de Oier, David García y Adrián, si no como la oportunidad de brillar para otros jugadores que aseguró tienen "muchísimas ganas de entrar".

Con tres goles encajados en cinco jornadas, Osasuna es de los más fiables de LaLiga, pero su técnico ve clave para puntuar en campos como el Bernabéu "tener eficacia" y afinar su puntería de cara a puerta, algo que le perjudicó en el empate cosechado frente al Real Betis la jornada pasada. Los pupilos de Arrasate solo han marcado cuatro tantos en lo que va de competición.

La duda por despejar en el once radica en si Arrasate incluirá algún cambio respecto al último partido o por si al contrario mantendrá el bloque que realizó un buen encuentro el pasado viernes frente al Betis. Cuenta con las bajas de Darko Brasanac, Unai García, Íñigo Pérez, Kike Barja, David García, Oier más Adrián por decisión técnica.

Real Madrid vs. Osasuna | Posibles alineaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Sergio Ramos, Nacho Fernández; Federico Valverde, Toni Kroos, Lucas Vázquez, Gareth Bale; Luka Jovic y Karim Benzema.

Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, Aridane, Roncaglia, Estupiñán; Moncayola, Fran Mérida; Roberto Torres, Rubén García, Brandon o Rober Ibáñez; y Chimy Ávila.

Fuente: EFE