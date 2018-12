Real Madrid vs. Melilla EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Real Madrid vs. Melilla por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu desde las 10:15 a.m. de este JUEVES 06 y con transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Real Madrid vs. Melilla definirá a otro de los clasificados a los octavos de final de la competición. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Real Madrid buscará sellar el pase a octavos de final de la Copa del Rey en casa. Para enfrentar al modesto Melilla, el cuadro madridista presentará una escuadra con futbolistas que han tenido pocos minutos y otros jugadores jóvenes.

Isco Alarcón, volante que estuvo en el ojo de la tormenta por su tensa relación con Santiago Solari, tiene grandes opciones de arrancar como titular por primera vez desde que el argentino tomó las riendas del equipo profesional.

Al igual que el malagueño, Keylor Navas también volvería a la acción con el primer equipo, luego de perder el puesto frente a Thibaut Courtois por decisión del DT. Otro jugador que sumaría más minutos es Marco Asensio.

El técnico del Real Madrid confiaría en el defensa Javi Sánchez para ocupar el lugar de Sergio Ramos. El volante Álvaro Fidalgo y el delantero Cristo González estarán a la expectativa de sumar algunos minutos con el primer equipo.

Los defensores Jesús Vallejo y Marcelo están listos para volver a la acción, pero la presencia de ambos en la formación titular dependerá de la decisión de Santiago Solari.

Dani Carvajal, Luka Modric, Lucas Vázquez, Gareth Bale y Karim Benzema recibieron descanso previo al juego por la Copa del Rey. Nacho, Casemiro y Toni Kroos están lesionados y son los descartes.

Por su lado, el Melilla buscará un milagro en el Santiago Bernabéu, luego de perder en casa por 4-0 en el duelo de ida. Pese al abultado resultado, el técnico Luis Miguel Carrión tiene confianza en el trabajo que puede realizar su equipo.

El Melilla llega en buena forma futbolística: suma cinco victorias consecutivas en el Grupo IV de la Segunda B. Además tiene 36 puntos de los 45 en juego y 24 goles a favor y 10 en contra.

Real Madrid vs. Melilla: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Chile - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.



Real Madrid vs. Melilla: posibles alineaciones

Real Madrid : Keylor Navas; Odriozola, Varane, Javi Sánchez, Reguilón; Marcos Llorente, Ceballos, Isco; Marco Asensio, Vinicius y Mariano.



UD Melilla: Pedro Luis; Pepe Romero, Mahanan, Richi y Jilmar; Jordi Ortega, Otegui y Menudo; Ruano, Briam Martin y Óscar García.