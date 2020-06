Take Kubo llegó al Real Madrid a inicios de temporada y los ojos del fútbol fueron sobre él; sin embargo, ya era un nombre que sonaba en los ‘cazatalentos’ del fútbol español. El japonés llegó a Barcelona desde muy pequeño y demostró que tenía las condiciones necesarias para resaltar en el deporte, finalmente no se pudo quedar, y ahora le pertenece al rival blanco.

Hoy en Mallorca, con minutos y demostrando que está para grandes cosas, todos hablan de él y de lo que puede brindarle a los del Santiago Bernabéu cuando regrese. Para Joan Vilá, uno de sus descubridores, el Barza debe sentirse arrepentido.

“Un técnico de la casa, Óscar Hernández, hizo en el 2009 un informe sobre el jugador en Japón. Explicaba que había encontrado un jugador diferente, muy inteligente y con un gran talento. Cuando Take se dio cuenta que el Barcelona no apostaba por él y que no le hacía una oferta, se echó a llorar”, comentó sobre su llegada y salida de la Ciudad Condal a Diario AS.

“Su inteligencia en el campo y cómo la traducía en cada acción de juego. Se anticipaba en cada jugada, era rápido física y mentalmente. Destacaba por encima de los demás. Es un jugador muy disciplinado, pero eso no le encorseta para ser también creativo y genial”, destacó.

Sobre que ahroa esté en Real Madrid y no en Barcelona explicó: “Es uno de los grandes errores que ha cometido el club en la última década. Nos vamos a arrepentir y mucho de haber dejado escapar a Kubo y habérselo dejado en bandeja de plata al Real Madrid”.

“Es un error impropio de un club como el Barcelona. Dejar escapar un talento así es gravísimo, pero aún peor si se trata de un delantero, que son piezas muy codiciadas y buscadas en el mercado”, añadió.

