Zinedine Zidane recibió grandes noticias en la antesala del Real Madrid vs. Leganés. Marcelo se unió a los trabajos grupales este sábado. Sin embargo, Thibaut Courtois y Eden Hazard fueron los ausentes antes del choque de la última jornada de LaLiga.

El pasado 10 de julio se confirmó que el brasileño sufría una nueva lesión muscular en el aductor izquierdo, la tercera de la temporada en la misma zona, de la que se ha recuperado en apenas ocho días.

El entrenador del Real Madrid no forzará su regreso, por eso la presencia de Marcelo en la lista de convocados para el duelo en Butarque no puede confirmarse. No obstante, el lateral estará en condiciones para jugar en la Champions League contra Manchester City el 7 de agosto en Inglaterra.

De otro lado, Thibaut Courtois y Eden Hazard no estuvieron con el grupo este sábado. Los jugadores belgas tomarán un descanso y apunta con todo al duelo frente a los ‘Citizens’ en la Liga de Campeones.

El portero disputó todos los minutos en el regreso de LaLiga y entrará en el plan de rotación que aplicaría Zidane. Mientras que el volante tiene la misión de ponerse en mejores condiciones y sin ninguna molestia en el tobillo, pensando el juego decisivo contra el City.

Sin lesionados en la enfermería el conjunto madridista cerró la preparación del último encuentro liguero con un entrenamiento de muy poca carga de trabajo.

Unos rondos de calentamiento, trabajo con balón y sesión de disparos a puerta fue el menú de trabajo antes de recibir unos días de permiso de Zidane para descansar del gran esfuerzo realizado en el final de temporada, con partidos cada tres días.

Con información de EFE