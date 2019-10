Gareth Bale será una de las bajas en el Real Madrid vs. Leganés, compromiso de la Liga Santander. La ausencia del jugador se debe a una lesión que arrastra desde el Gales-Croacia, de la última fecha FIFA.

La entidad española no ha informado oficialmente sobre la dolencia que padece el ‘Expreso de Cardiff’. No obstante, medios locales aseguran que el futbolista tiene un problema en el sóleo izquierdo, el mismo que no le permite entrenarse desde hace días.

A pesar de arrastrar molestias físicas, Bale viajó a Londres durante el último lunes. El atacante, con el permiso de Real Madrid, se reunió con Jonathan Barnett, su representante, en la capital de Inglaterra.

La directiva del club, según la información del periódico AS, no estuvo de acuerdo con el movimiento del galés. No obstante, el alto mando está dispuesto a vender en enero si llega una oferta importante por el zurdo.

En las últimas horas, el diario Marca señaló que el desplazamiento de Bale responde a un posible contacto con el Shangha Shenhua de la Superliga China. El hombre de Real Madrid y el agente podrían planear una salida inmediata.

De otro lado, el galés no fue la única ausencia notoria en la práctica comanda por Zinedine Zidane. James Rodríguez se dirigió a su natal Colombia (Medellín) por el nacimiento de Samuel, su nuevo hijo.