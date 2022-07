Real Madrid vs. Juventus EN VIVO Directv Sports: se enfrentarán este sábado desde las 9:00 p. m. (hora peruana) en amistoso internacional de pretemporada. El partido también será transmitido por Directv GO, Fox Sports, Sky HD y Star+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Rose Bowl de Pasadena, en la gira que realizan ambas instituciones en Estados Unidos. Los ‘Merengues’ vienen de igualar 2-2 ante América de México; en tanto que la ‘Vecchia signora’ obtuvo el mismo resultado ante Barcelona de España.

¿En qué canal ver partido Real Madrid vs. Juventus?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: Star+

Chile: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

Internacional: Onefootball

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España: TVE La 1, Esport3, fuboTV España, RTVE.es

Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX Sports App, FOX Deportes, Foxsports.com

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App

¿A qué hora ver partido Real Madrid vs. Juventus?

Estados Unidos – 7.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 9.00 p. m.

Estados Unidos – 9.00 p. m. hora de Texas

Perú – 9.00 p. m.

Ecuador – 9.00 p. m.

Colombia – 9.00 p. m.

Estados Unidos – 10.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 p. m.

Chile – 10.00 p. m.

Paraguay – 10.00 p. m.

Venezuela – 10.00 p. m.

Uruguay – 11.00 p. m.

Argentina – 11.00 p. m.

Brasil – 11.00 p. m.

Inglaterra - 3.00 a. m. (domingo 31 de julio)

España – 4.00 a. m. (domingo 31 de julio)

Italia – 4.00 a. m. (domingo 31 de julio)

El registro del Real Madrid en los juegos amistosos disputados no ha sido muy bueno, dado que hasta el momento el equipo no obtuvo triunfos. En la primera presentación, cayeron en el Clásico ante los ‘Azulgranas’ (1-0), mientras que después igualaron 2-2 en el choque contra las ‘Águilas’ del América.

No obstante, a pesar del negativo balance, el DT Carlo Ancelotti confía en su plantel, que se sostiene con una base importante de jugadores. La presencia de Karim Benzema sigue siendo determinante en la ofensiva, en compañía de Vinicius, quien todavía está camino a volver a su mejor versión tras los duros entrenamientos.

Por otro lado, los refuerzos van ganando rodaje y no han desentonado en la ‘Casa blanca’. En la defensa, Antonio Rudiger ha demostrado la capacidad de poder desenvolverse bien como central y lateral izquierdo; en tanto que Aurélien Tchouaméni también se va acoplando a la mitad del campo.

En tanto, una renovada plantilla de la Juventus va consolidándose de cara a la nueva campaña. Ángel Di María es una de las grandes novedades en la ‘Vecchia signora’, aunque hasta ahora no ha podido participar directamente con goles o asistencias.

La ausencia de Dusan Vlahovic en la ofensiva, al no estar en su mejor condición física, no ha sido tan notoria gracias a la actuación de Moise Kean, quien marcó un doblete ante Barcelona. Y en la zona creativa, Denis Zakaria, Manuel Locatelli y Juan Cuadrado van cohesionando.

Real Madrid vs. Juventus: historial de partidos

Desde noviembre del 2008, los partidos Real Madrid vs. Juventus se dieron en 10 ocasiones y la balanza ha sido muy pareja: hay cuatro triunfos para cada lado y dos empates.

04-08-2018: Real Madrid 3-1 Juventus - International Champions Cup

11-04-2018: Real Madrid 1-3 Juventus - Champions League

03-04-2018: Juventus 0-3 Real Madrid - Champions League

03-06-2017: Juventus 1-4 Real Madrid - Champions League

13-05-2015: Real Madrid 1-1 Juventus - Champions League

05-05-2015: Juventus 2-1 Real Madrid - Champions League

05-11-2013: Juventus 2-2 Real Madrid - Champions League

23-10-2013: Real Madrid 2-1 Juventus - Champions League

31-07-2009: Juventus 2-1 Real Madrid - Peace Cup

05-11-2008: Real Madrid 0-2 Juventus - Champions League

