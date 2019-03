Real Madrid vs. Huesca EN VIVO por LaLiga Santander vía ESPN 3 desde el Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Huesca EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Real Madrid vs. Huesca este domingo 31 de marzo, por la jornada 29 de LaLiga Santander, en el estadio Santiago Bernabéu, desde la 1:45 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN 3 transmite este partido en Sudamérica. En México y Centroamérica vía Sky HD. Canadá, Estados Unidos y Francia vía beIN Sports. En Alemania, Italia y Japón por DAZN. En Reino Unido por ITV 4 y Eleven Sports 1 UK. En España, vía Movistar+. Streaming internacional HD por Facebook Live y Bet365.

Real Madrid espera mantener el ritmo ganador, luego del regreso de Zidenine Zidane, ahora frente al colista Huesca este domingo en el Bernabéu. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

De momento, el propio Zidane confirmó que el golero belga Thibaut Courtois no saldrá en lista de convocados por sufrir una lesión.

"Thibaut no está bien, por eso no ha entrenado. Tiene molestias y ahora vamos a ver lo que tiene exactamente y el tiempo que se va a quedar fuera. Yo no voy a arriesgar con un jugador que tiene alguna molestia y más con él, que ha jugado mucho con el Real Madrid y la selección belga. Ahora es cuestión de días, pero mañana (domingo) no va a estar", expresó el DT francés en conferencia de prensa.

Real Madrid, tercero en la clasificación con 54 puntos, a 12 del líder Barcelona, viene de vencer por 2-0 al Celta de Vigo y ahora aguarda un tropiezo blaugrana ante el Espanyol para acortar distancias y seguir soñando con LaLiga.

Sin embargo, está claro que en tienda merengue atraviesan por una etapa de transición, mirando más la próxima temporada y estableciendo planes que deberían dar fruto en el corto plazo.

En los últimos días, nombres como Kylian Mbappé, Eden Hazard y Paul Pogba, han sonado con fuerza en la prensa deportiva europea como posibles fichajes del Real Madrid.

El Huesca es el colero absoluto del campeonato, con solo 22 puntos, y la jornada anterior cayó en casa por 1-3 ante el Deportivo Alavés.

Real Madrid vs. Huesca - horarios en el mundo

12:45 horas en México

13:45 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:45 horas en Venezuela, Bolivia

15:45 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

19:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

21:45 horas en Catar y Arabia Saudita

02:45 horas del lunes en China

03:45 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Real Madrid vs. Huesca - alineaciones probables

Real Madrid : Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane, Álvaro Odriozola, Luka Modrić, Toni Kroos, Isco, Marco Asensio, Karim Benzema, Gareth Bale.



Huesca: Santamaría, Jorge Pulido, Jorge Miramón, Martín Mantovani, Adrián Diéguez, David Ferreiro, Moi Gómez, Yangel Herrera, Ezequiel Ávila, Álex Gallar, Enric Gallego.