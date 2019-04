Real Madrid vs. Eibar: ¿Dónde ver el compromiso por la fecha 31 de LaLiga Santander?

Este sábado 6 de abril, Real Madrid recibirá al Eibar por la fecha 31 de LaLiga Santander en el Estadio Santiago Bernabéu con el objetivo de quedarse con los tres puntos. El compromiso iniciará a las 9:15 a.m. en Perú con transmisión vía ESPN Sur e ESPN Play Sur, mientras que en España iniciará a las 4:15 p.m. vía beIn Sports y Movistar +.



Tras caer en la última jornada por 2-1 en Mestalla ante Valencia, los merengues se quedaron prácticamente sin posibilidades de pelear el certamen doméstico. Además, el resultado adverso significó la primera derrota de Zinedine Zidane luego de su regreso al banquillo de la ‘Casa Blanca’.

Debido al presente no tan alentador que atraviesa el Real Madrid, el club blanco marcha en la tercera posición de la tabla de LaLiga Santander con 57 puntos, por detrás del Atlético de Madrid (62) y el líder Barcelona (70).

Con 30 partidos disputados hasta al momento en el certamen, los merengues están a 13 unidades de la escuadra catalán que apunta a obtener un nuevo título en sus vitrinas. Por esa razón, solo afrontaría la competición con el fin de asegurar su pase a la siguiente edición de la Champions League, un premio consuelo para el plantel y para la hinchada que vio cómo su club se despedía de las competiciones en esta temporada, faltando mucho para que culmine el año futbolístico en Europa.

El Eibar, en tanto, con 39 puntos en su bolsillo y en el casillero número 11 de la tabla, intentará conseguir el triunfo de visita que les permita seguir escalando posiciones en LaLiga Santander.

Ellos saben que su próximo rival posee futbolistas de gran jerarquía, por lo que estarán atentos a cada jugada e intentarán aprovechar las situaciones de gol que generen durante el compromiso.



Real Madrid vs. Eibar: alineaciones posibles

Real Madrid : Navas, Odriozola, Varane, Ramos, Reguilón, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale y Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Eibar: Dmitrovic, Peña, Ramis, Oliveira, Cote, Pedro León, Jordán, Escalante, Cucurella, Enrich y Charles.

DT: José Luis Mendilibar.

Real Madrid vs. Eibar: dónde ver el partido en vivo y en directo

Perú : 9:15 a.m. vía ESPN Play Sur y ESPN Sur

Argentina : 11:15 a.m. vía ESPN Play Sur y ESPN Sur

Chile : 11:15 a.m. vía ESPN Play Sur y ESPN Sur

Uruguay : 11:15 a.m. vía ESPN Play Sur y ESPN Sur

México : 8:15 a.m. vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Colombia : 9:15 a.m. vía ESPN Play Sur y ESPN Sur

España : 4:15 p.m. vía beIn Sports y Movistar +



