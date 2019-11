Real Madrid vs. Eibar EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 13 de la Liga Santander en el estadio Municipal de Ipurua desde las 12:30 p.m. (horario peruano) con transmisión de DirecTV Sports.

El duelo entre Real Madrid y Eibar será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Liga Santander.

Los madridistas quieren mantenerse en los primeros lugares del torneo. El equipo de Zinedine Zidane tendrá una visita complicada este sábado 9 de noviembre ante los ‘Armeros’, que ganaron sus dos últimos compromisos.

Real Madrid llegará motivado luego de golear a Galatasaray (6-0) a mitad de semana en la Champions League. El estratega francés podría repetir varios nombres de la alineación que arrancó contra los turcos.

‘Zizou’ renovaría la confianza a Rodrygo en la ofensiva. El brasileño anotó un triplete en la Liga de Campeones. Además, el joven de 18 años dejó buenas sensaciones por la sociedad que hizo con Karim Benzema y Eden Hazard.

La ‘Casa blanca’ no contará con Gareth Bale y James Rodríguez. Ambos jugadores no están lesionados, según confirmó el DT. Pero todavía no están disponibles para saltar a la cancha, indicó el francés.

Luka Jovic sufrió una lesión muscular y se quedó en casa, junto a Álvaro Odriozola, Mariano, Marcelo, Nacho Fernández y Marco Asensio. Por otro lado, Vinicius Junior y Brahim Díaz sí están concentrados con el equipo.

Por su lado, Eibar tuvo un inició para el olvido en la Liga Santander. No obstante, los ‘Armeros’ han dejado una buena imagen en las recientes presentaciones del torneo. De hecho, los dirigidos por José Luis Mendilibar vencieron a Leganés y Villarreal.

Real Madrid vs. Eibar: horarios del partido

México 11:30 a.m.

Perú 12:30 p.m.

Ecuador 12:30 p.m.

Colombia 12:30 p.m.

Bolivia 1:30 p.m.

Venezuela 1:30 p.m.

Argentina 2:30 p.m.

Chile 2:30 p.m.

Paraguay 2:30 p.m.

Uruguay 2:30 p.m.

Brasil 2:30 p.m.

España 6:30 p.m.

Real Madrid vs. Eibar: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema.

Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Oliveira, Cote; Orellana, Diop, Escalante, Pedro León, Charles, Kike García.

Real Madrid vs. Eibar: ¿cómo llegar al estadio?

Fuente: EFE