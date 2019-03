Zidane sobre su regreso al Real Madrid: "Será otra cosa"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane , afirmó este viernes en vísperas de su primer partido de LaLiga tras su vuelta al banquillo blanco, que está "excitado como el primer día" y con ganas de acabar lo mejor posible la temporada.



"Estoy excitado como el primer día, aunque no sea nuevo, será otra cosa", dijo Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al partido de la 28ª jornada de liga contra el Celta de Vigo.



"Hoy que tengo la oportunidad de volver nueve meses después, lo hago con muchas ganas de empezar algo nuevo en el Bernabéu", añadió el técnico merengue, que el lunes pasado fue nombrado para el cargo en sustitución de Santiago Solari.



Preguntado por un posible interés por los jugadores del PSG, Kylian Mbappé y Neymar, Zidane afirmó que "no voy a hablar. Sabemos de los dos jugadores que me estás diciendo, la calidad que tienen, los jugadores que son, pero lo que me interesa es el partido de mañana, nada más".

Por otro lado, Zidane salió en defensa de Isco, apenas utilizado por Santiago Solari, y de Gareth Bale, al que muchos ven fuera del equipo blanco al final de temporada. "Gareth sabes el jugador que es, voy a contar con todos. Gareth está preparado para estar y para lo que hay mañana".



En cuanto a Isco, Zidane afirmó que "vamos a contar con todos (los jugadores), Isco es uno de ellos, voy a contar con Isco y los demás, a tope".

El francés siguió en la misma línea al referirse al brasileño Marcelo. "A Marcelo lo veo bien. Es un jugador y un profesional. Hay que respetar lo que hizo el entrenador anterior, porque no es fácil. Está animado y con ganas y eso es lo más importante. Estoy contento de verle así de nuevo", indicó.

