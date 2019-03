Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga Santander vía ESPN 2 desde el Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo este sábado 16 de marzo, en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 28 de LaLiga Santander, desde las 10:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Este partido será transmitido por la señal de ESPN 2 para Sudamérica. En México y Centroamérica vía Sky HD. Alemania, Japón e Italia vía DAZN. En Francia, Canadá, España y Estados Unidos por beIN Sports. Streaming HD por Bet365 y Facebook Live.



El segundo debut de Zinedine Zidane con el Real Madrid se dará este sábado, en el Bernabéu, ante un rival como el Celta que atraviesa un mal momento y está en zona de descenso.

El equipo blanco decidió despedir al argentino Santiago Solari, tras vencer por goleada en campo del Real Valladolid, y poco después anunció a 'Zizou', quien aseguró que su trabajo de aquí hasta final de temporada será "ganar los 11 partidos" que restan y luego "ver lo que pasa".

"Lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de partidos que quedan. No te voy a hablar de ganar la Liga, no estoy en esta línea, lo que sí tenemos que hacer es creer hasta el final", dijo.

Zidane tendrá las bajas de Dani Carvajal, Marcos Llorente, Lucas Vázquez y Vinicius por lesión, más Casemiro por sanción.

La primera convocatoria del entrenador francés de cara al partido contra el Celta incluyó a los siguientes jugadores: Keylor Navas, Courtois, Luca Zidane, Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Reguilón, Kroos, Fede Valverde, Luka Modric, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Brahim, Gareth Bale, Mariano y karim Benzema.

Real Madrid ocupa la tercera posición de LaLiga a 12 puntos del líder Barcelona, a falta de once jornadas.



En tanto, Celta de Vigo arrastra una racha de 5 partidos sin conocer de victorias (4 derrotas) y la jornada anterior cayó en casa ante el Real Betis (0-1), resultados que lo dejó en la posición 18 con 25 puntos, zona de descenso.

Real Madrid vs. Celta de Vigo – horarios en el mundo

09:15 horas en México

10:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:15 horas en Venezuela, Bolivia

12:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:15 horas en Catar y Arabia Saudita

23:15 horas en China

00:15 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Real Madrid vs. Celta de Vigo – alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos, Isco o Asensio; Bale, Benzema.



Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Cabral, Hoedt, Juncá; Lobotka, Okay; Boufal, Brais Méndez, Pione Sisto; Maxi Gómez.