Real Madrid vs. Celta de Vigo: Isco celebró con gol su regreso a la titularidad [VIDEO]

Si le dieron la confianza, tenía que responderla de alguna manera. Y esta vez, Isco Alarcón no tuvo mejor forma de hacerlo que anotando el primer gol en el Real Madrid vs. Celta de Vigo que marcó su regreso al once inicial, junto a los de Marcelo y Keylor Navas, y el de Zinedine Zidane al banquillo merengue.

A los 62 minutos del partido, una gran jugada colectiva de Real Madrid que terminó con un pase filtrado, desde el centro hacia afuera, para Karim Benzema, provocó que el francés logre sacar el centro al rastrón al borde del área chica a donde llegaba Isco Alarcón para marcar.

El malagueño solo tuvo que poner el pie izquierdo ante la barrida de Araújo que poco pudo hacer para cambiar la trayectoria del balón. Gol del Real Madrid que fue celebrado por los asistentes al Santiago Bernabéu que ya estaba emocionado por el reestreno de Zinedine Zidane como entrenador.

Isco, además, marcó su segundo gol en la temporada, el primero en LaLiga Santander desde el 15 de setiembre del año pasado y que le sirve, además, para ratificar la confianza de su entrenador que le devolvió la titularidad, después del 28 de octubre del año pasado, cuando sucedió por última vez.

Real Madrid vs. Celta de Vigo se enfrentaron por la fecha 28 de LaLiga Santander en el estadio Santiago Bernabéu. Este partido marcó el regreso de Zinedine Zidane al banco merengue y la titularidad de Isco, Keylor Navas y Marcelo.

