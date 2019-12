Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 18 de LaLiga Santander, este domingo 22 de diciembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid afrontará su último partido del 2019, año en el que no alcanzó ningún título grande, y luego de un deslucido empate sin goles ante el Barcelona, en el clásico español. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 a.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Pese a los dos empates consecutivos a domicilio, ante Valencia y Barcelona, la imagen dejada en el el Camp Nou reforzó al equipo de Zidane. Le faltó solamente pegada y buscará soluciones frente al Athletic Bilbao, encuentro que encara aún sin Eden Hazard en ataque y con la baja importante de Casemiro en el mediocentro.

Será Federico Valverde el que modifique su posición para jugar de '5′ y entrará como novedad Luka Modric en un centro del campo que podría perder a Isco entre líneas, para jugar con un 1-4-3-3 con Rodrygo y Gareth Bale en las bandas. En defensa se mantendrá Mendy en el lateral izquierdo y el capitán Sergio Ramos puede jugar, superados los problemas de tobillo con los que acabó el clásico.

Zidane sigue sin poder contar con Marcelo, Marco Asensio y Lucas Vázquez, y dejó entrever que el regreso de James Rodríguez aún tendrá que esperar a enero. El centrocampista colombiano ha superado su lesión de rodilla y completó tres entrenamientos con el grupo. Lleva dos meses sin jugar con el Real Madrid.

El objetivo del Real Madrid es llegar al parón con un triunfo que le mantenga en lo alto de la clasificación liguera y mantener un progresivo crecimiento antes de enero, fecha en la que llega la disputa del primer título, la Supercopa de España.

El Athletic Club visita el Bernabéu con la intención de redondear “un gran año 2019, un año extraordinario” en palabras de su entrenador, Gaizka Garitano, al que el conjunto bilbaíno quiere poner “la guinda” en el coliseo blanco.

Un triunfo que, no obstante, se le presume harto complicado al equipo rojiblanco, que lleva 15 años sin ganar en campo madridista y además, a pesar de su buena trayectoria, no acaba de rendir como espera en los partidos a domicilio. Solo ha sumado una victoria lejos de San Mamés en lo que va de curso, en El Sadar ante Osasuna (1-2), y en su última salida se vio ya 3-0 abajo para el minuto 20 de partido ante un Betis que pudo golear antes del 3-2 final.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bale y Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Williams, Unai López, Córdoba; y Raúl García. DT: Gaizka Garitano.

Fuente: EFE

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: ¿dónde se ubica el estadio?