Real Madrid vs. Arsenal EN VIVO ONLINE vía DirecTV por la International Champions Cup

Real Madrid vs. Arsenal EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso por la International Champions Cup, este martes 23 de julio, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Un golpeado R eal Madrid tendrá su segunda prueba de pretemporada, cuando se mida con Arsenal, que cerrará su gira en Estados Unidos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el FedEx Field, de Maryland.

Real Madrid vs. Arsenal: horarios del partido



México - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

España - 1:00 a.m. (miércoles 24 de julio)

Real Madrid perdió el reciente sábado a manos de Bayern Munich por 3-1. El elenco merengue tuvo su primera presentación y, más allá del resultado, lo más destacable fueron los estrenos de Eden Hazard y de los jóvenes Rodrygo Goes y Takefusa Kubo.

Zinedine Zidane dispuso un once de 'titulares', en el que destacó la inclusión del español Marco Asensio por la banda derecha, una de las dudas de cara al inicio de temporada. El galo mantuvo el sistema de 4-3-3 con dos extremos que no buscan apurar línea de fondo y que potencia la idea de Zidane de utilizar laterales largos.



Quien no jugó frente a los bávaros fue Gareth Bale, de quien el técnico Zidane tuvo contundentes palabras para anunciar su partida de Real Madrid. "No es nada personal. No sé si en 24 o en 48 horas la situación va a cambiar y es bueno para todos. El club está negociando con quién tiene que ir a jugar", dijo el galo.

Por otro lado, sobre la caída en el amistoso, Zidane explicó: "Es un primer partido para nosotros, no podemos estar contentos de la derrota, pero del juego en general hicimos cosas buenas. Para nosotros es normal, tenemos que coger ritmo y contento con la actuación de todos".

Arsenal , por su parte, alcanzó su segunda victoria de pretemporada el reciente sábado, tras golear 3-0 a Fiorentina, gracias a un doblete de Edward Nketiah y a un gol de Joseph Willock. Tres días antes, los 'Gunners' derrotaron 3-1 a Bayern Munich.

Real Madrid vs. Arsenal: probables alineaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Nacho, Ferland Mendy; Toni Kroos, Luka Modric, Isco; Eden Hazard, Karim Benzema y Vinicius Junior.



Arsenal: Bernd Leno; Nacho Monreal, Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi; Sead Kolasinac, Granit Xhaka, Joseph Willock, Henrikh Mkhitaryan; Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette y Mesut Ozil.

