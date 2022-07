Real Madrid vs. América EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso de pretemporada, este martes 26 de julio desde las 9:30 p.m. (hora peruana y mexicana) y 4:30 a.m. (hora española del miércoles 27 de julio). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Blim TV, ViX, TUDN, TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, fuboTV España, TVE La 1 y RTVE.es. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el peruano Pedro Aquino, el América tendrá una dura prueba cuando se mida con Real Madrid, vigente campeón de la liga española y la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Oracle Park.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs. América?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 10:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:30 p.m.

España: 4:30 a.m. (miércoles 27 de julio)

Real Madrid vs. América: canales del partido y cómo ver por TV

El Real Madrid vs. América Juniors será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Oracle Park y será transmitido para México, por Blim TV, ViX, TUDN, TUDN En Vivo y Blue To Go Video Everywhere. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports App y DirecTV Sports Peru; en Estados Unidos, vía Fox Sports 2, FOX Deportes, FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, TUDN USA, TUDN.com, mientras que en España los canales con los derechos son fuboTV España, TVE La 1 y RTVE.es.

Real Madrid vs. América: así llegan los equipos

El Real Madrid disputará su segundo amistoso de la pretemporada en Estados Unidos, este frente a un Club América mexicano que llega con más ritmo de competición y tras dejar buena imagen a pesar de perder, por idéntico resultado, contra otros dos equipos europeos como Manchester City y Chelsea (2-1).

En el equipo merengue, se espera la presencia de Karim Benzema, quien no estuvo en la derrota ante Barcelona del reciente sábado. El ariete galo, máximo favorito a hacerse con el Balón de Oro, disfrutó de más días de vacaciones que el resto de sus compañeros y se incorporó a la pretemporada hace seis días.

“Está claro que cuando Benzema no está nos falta algo”, no dudó en reconocer Carlo Ancelotti tras la derrota frente al Barcelona en la que su equipo se quedó sin chutar a portería.

A su vez, el técnico italiano desveló que jugará 45 minutos frente al América para empezar a ponerse a tono de cara a la Supercopa de Europa contra el Eintracht de Frankfurt del 10 de agosto en Helsinki (Finlandia).

‘Carletto’ volverá a dar minutos a todos los futbolistas de campo de la primera plantilla para continuar perfilando el equipo de cara a dicha cita.

Real Madrid vs. América: historial de enfrentamientos

América 0-2 Real Madrid | 2016 | Mundial de Clubes

Real Madrid 3-2 América | 2010 | Amistoso

Real Madrid vs. América: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Lucas Vázuqez, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Eden Hazard y Vinicius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

América: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Emilio Lara, Néstro Araujo, Luis Fuentes, Pedro Aquino, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas, Diego Valdés, Álvaro Fidalgo y Jonathan Rodríguez. DT: Fernando Ortiz.