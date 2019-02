Hoy, Real Madrid vs. Alavés: Sigue EN VIVO el partido en el Santiago Bernabéu | Liga Santander

Real Madrid vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS, vía DIRECTV Sports: por LaLiga Santander | Febrero es un mes trascendental para el Real Madrid e inicia HOY cuando reciba al Alavés en el Santiago Bernabéu desde las 14:45 p.m. (Perú y Ecuador). El cuadro blanco busca aprovechar el empate del Barza en esta jornada para acortar distancias en la tabla de posiciones.

Para ver fútbol en vivo, los lectores pueden seguir la transmisión de Perú21 en su plataforma web. Asimismo, el Real Madrid vs. Alavés se puede seguir a través de app móviles y canales de TV, según el país donde se encuentre.

El Real Madrid tendrá el mes de febrero como el más trascendental de la temporada. Jugará en Liga contra el Atlético de Madrid, en Champions League frente al Ajax y al Barcelona en partidos de ida y vuelta por la Copa del Rey.

¿A qué hora se juega el Real Madrid - Alavés por la Liga Santander

México: 13:45 horas

Perú: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

España: 20:45 horas

Italia: 20:45 horas

Francia: 20:45 horas

Real Madrid - Alavés: ¿Qué canales transmitirán el partido de la Liga Santander?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Canadá beIN Sports Canada, Radio Barca, DAZN, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana SportsMax App, Sky HD, SportsMax 2, SportsMax+

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Francia beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Japón SportsNavi Live, DAZN, WOWOW

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid - Alavés: ¿Cuáles podrían ser los posibles titulares?

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Bale.

Deportivo Alavés: Pacheco; Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte; Pina, Manu García, Wakaso; Jony, Bastón, Calleri.