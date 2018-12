El astro brasileño Ronaldo Nazario , máximo accionista del Real Valladolid de España, reveló que pidió la cesión del joven brasileño Vinicius Junior al Real Madrid , aunque reconoció que es difícil que ello ocurra.



"Creo que es un gran talento, el Real Madrid tiene la suerte de tenerlo y le va a salir bien seguro" , afirmó Ronaldo tras un desayuno informativo para exponer su proyecto para el club vallisoletano.



"Me encantaría tenerlo en el Valladolid. Se lo he pedido al Real Madrid, pero es muy difícil que nos dejen a alguien tan bueno" , aseguró el ex jugador merengue, quien fuera también embajador mundial del club blanco.



El joven Vinicius Junior, de 18 años y que el miércoles fue titular ante el CSKA de Moscú en Liga de Campeones (derrota 3-0), es una de las grandes esperanzas del club blanco.



El delantero brasileño se unió al club esta temporada. De momento, con el primer plantel, ha jugado ocho partidos oficiales en los que ha marcado dos goles y dado cuatro asistencias.

Fuente: AFP

TE PUEDE INTERESAR: