Vinicius Junior ha brillado en los partidos jugados por la selección brasileña con miras al Sudamericano Sub 20 del próximo año. Sin embargo, el delantero podría perderse el torneo, pues no recibiría el permiso del Real Madrid .

El portal 'Globoesporte' ha indicado que desde la 'Casa blanca' prohibirán la salida del hábil atacante. Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) está agotando todos los recursos posibles para contar con el ex Flamengo.

Real Madrid argumenta que no está en la obligación de ceder a Vinicius Junior al torneo que clasificará a la Copa del Mundo de Polonia. El certamen Sub 20 no se realizará dentro de una fecha FIFA establecida en el calendario 2019.

"El Real Madrid ya dejó eso muy claro", afirmó el entrenador del seleccionado juvenil de la 'Canarinha'. No obstante, Carlos Amadeu esperará hasta el final para conocer si los madridistas cambian de postura.

" Sabemos que es muy difícil porque no es una fecha FIFA y el club no está obligado a liberar a los jugadores, pero la gente lo está intentando; no solo yo, sino todos los futbolistas", aseguró Vinicius Junior ante el eventual veto.

