La Eurocopa arranca este viernes y los jugadores que participarán en esta competencia están 100% concentrados en lo que harán en sus selecciones. No obstante, siempre hay tiempo para hablar de otros temas. Así lo hizo Toni Kroos, al referirse de Sergio Ramos y Karim Benzema.

A cuatro días del choque entre Alemania y Francia, el mediocampista germano consideró al español como el “mejor capitán” que le ha tocado tener a lo largo de su trayectoria y subrayó la trascendencia que ha tenido en Real Madrid, con varios títulos en el camino.

“Es un compañero top, he disfrutado mucho de los años que he jugado con él. Espero que siga muchos más, pero no puedo hacer nada al respecto. Es un gran compañero y el mejor capitán que he tenido en mi carrera”, dijo Kroos en conferencia de prensa de la selección de Alemania.

Eso sí, el volante descartó tener información sobre cómo la situación de Ramos. “No tenemos que hablar de Sergio en general y de la importancia que tiene para nuestro equipo, a lo largo de los últimos años hasta hoy. No sé cómo están las cosas con el club, pero parece que le quedan 20 días de contrato”, indicó.

Por otro lado, Kroos se refirió a la presencia de Karim Benzema en el Francia-Alemania y hasta bromeó: “Hubiera sido mejor que llegara en el segundo partido del grupo, porque le conozco muy bien, sé lo bueno que es y la gran temporada que está haciendo”.

“Para mí, siempre es agradable estar en el terreno de juego con él de forma regular. Ahora contra él, pero tenemos mucha confianza en nuestra defensa y en todo el equipo”, sentenció.