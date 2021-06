El Real Madrid está evaluando realizar una transformación dentro de su plantilla, por lo que buscará la salida de varios de sus jugadores. Según indicó ABC, Florentino tiene claro que son siete los futbolistas a los que no puede dejar ir por ser piezas fundamentales de la ‘Casa Blanca’ que dirigirá Carlo Ancelotti.

Karim Benzema, Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba, Toni Kroos, Vinicius Jr. y Luka Modric son los nombres que, según señala ABC, la directiva deportiva destacó en base a una planificación para la siguiente temporada.

La falta de nombres como el de Casemiro o Valverde sorprende, pero existe un segundo nivel donde se encontrarían ambos futbolistas. Si bien no se busca su salida, el Real Madrid no tendría problema alguno de escuchar ofertas por ellos. Cabe destacar que, cuando Ancelotti entrenó al Real Madrid años atrás, no consideró al brasileño como parte importante de su plantilla e incluso salió cedido.

Además de sus intransferibles, el Real Madrid tiene claro los futbolistas que desea vender, para así, poder recuperar lo perdido en la temporada por falta de público y falta de títulos. Isco, Bale, Marcelo, Jovic, Mayoral, Ceballos y Mariano. La ‘Casa Blanca’ buscará gestionar la salida de todos ellos.

Por otro lado, hay tres jugadores que seguirán siendo ‘blancos’, pero que no vestirían la camiseta en la nueva temporada. Reinier, Kubo y Brahim serían cedidos a algún club por un año para que sigan manteniendo ritmo. En el caso del delantero español, también se podría ir a otro club con opción de compra incluida.

