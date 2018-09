Real Madrid: Thibaut Courtois reveló mensaje de Keylor Navas antes del debut

Thibaut Courtois esperó hasta el cuarto partido oficial de Real Madrid para hacer su debut oficial. El belga envió a la banca de suplentes a Keylor Navas , titular indiscutible en el arco del cuadro blanco en las últimas temporadas.

Sin embargo, en la intimidad del vestuario, el costarricense conversó con el jugador de 26 años de edad, previo al choque frente a Leganés por la tercera fecha de la Liga Santander en el Bernabéu.

" Me ha deseado mucha suerte. Nos llevamos muy bien, a veces quieren buscar polémica, pero estamos compitiendo los dos. Para el equipo va a ir muy bien, incluso también con Kiko Casilla. Somos tres porterazos", indicó Courtois.

Vea también Repsol encareció precios de combustibles hasta en 0.9% por galón

El exarquero de Chelsea reveló que le ha costado jugar bajo los tres palos de Real Madrid. "Al principio te tienes que acomodar un poco en un nuevo equipo. Los entrenamientos van bien, pero los partidos son otra cosa. Cuando llegas tan tarde es difícil entrar, pero me encuentro muy bien", añadió.

Por último, Courtois no pierde la calma pese a recibir un tanto en el estreno con Real Madrid. " Esas cosas no me desconcentran. El penalti estuvo bien tirado, pero los demás lanzamientos los paré bien, me sentí cómodo con los pies también", en referencia al tanto de Guido Carrillo.