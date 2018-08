Real Madrid sumó a Thibaut Courtois a la plantilla principal. Para ser titular, el belga tendrá que competir con Keylor Navas, referente de la institución en los últimos años y ganador de las tres Champions League consecutivas y otros trofeos.

El portero de 26 años sabe que será complicado ganarse un lugar en el once. Sin embargo, aclaró que llega a la 'Casa blanca' con la mejor disposición posible para unirse al grupo y descarta cualquier tipo de enfrentamiento con su nuevos compañeros.

"Cuando llegué al Chelsea en 2014 lo hice para reemplazar a Cech. Había la misma pregunta, y al día de hoy es mi amigo. Los porteros nos llevamos bien, es importante para el día a día", aseguró Courtois.

El belga también expresó respeto máximo por Keylor Navas, aunque no tengan una relación cercana. " Me han dicho que es una gran persona y como portero es un grandísimo futbolista también. Vengo con el máximo respeto a competir con todos", añadió.

Courtois no quiso polemizar respecto a las características que le diferencian del costarricense. "Vengo a asumir mi papel, tengo buenos reflejos, salgo bien por alto, controlo mi área. Keylor es un gran portero, pero no me toca a mí decir sus puntos fuertes", señaló.

Por último, el ex Chelsea reconoció que Real Madrid puede tener a los mejores porteros. "A mí me gustaría decir que sí. No creo que me toque opinar, Keylor es un gran portero, como lo es Kiko (Casilla) y también Luca (Zidane)", finalizó.