Rivaldo señaló a Florentino Pérez como el primer culpable de la crisis del Real Madrid

En medio de la crisis que vive por estos días Real Madrid —sin opciones de ser campeón en ningún torneo a final de temporada—, se buscan responsables que llevaron al club en esta situación. Para Rivaldo, la ex estrella de Barcelona, Florentino Pérez es el primer culpable.

"Seguro que es culpable, es el primero que tiene la culpa. Es el presidente, es el jefe. Zidane ya no está como entrenador y Cristiano Ronaldo ha salido", dijo Rivaldo en entrevista concedida a Betfair.

"En la salida de Zidane, seguramente él ya sabía que Cristiano se iba a marchar, que el presidente ha cambiado algunas cosas. Zidane es un entrenador al que le gusta ganar títulos y viendo estos movimientos, sabía que no los conseguiría", continuó Rivaldo con su explicación.

Asimismo, el brasileño indicó que, con Cristiano Ronaldo, Real Madrid no pasaría por esto. "Si Cristiano siguiera ahora, no sucedería lo que está aconteciendo. Todo el equipo tendría que haber reaccionado", aseveró.

Por otro lado, Rivaldo opinó que no cree que Zidane vuelva a ponerse el buzo de Real Madrid.

"Yo creo que Zidane no volverá. Salir y luego volver… no hay por qué volver ahora, después de esta temporada. ¿Salir para volver? No es un buen momento si fuera así, se quedaría. Creo que es un más posible que Mourinho vuelva", finalizó.

