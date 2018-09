Real Madrid se niega a jugar partidos de LaLiga en Estados Unidos

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid , respondió con contundencia en la Asamblea del club a los socios que se pronunciaron sobre la opción en la que trabaja LaLiga de llevar partidos de la competición a Estados Unidos , al afirmar que el conjunto madridista se niega "rotundamente".



"No vamos a ir a Estados Unidos. No sé a qué intereses responde, pero no son a los de clubes ni de los aficionados. Nos negamos rotundamente", aseguró.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LPF), Javier Tebas, pretende que el partido entre Girona y Barcelona se dispute en Miami en enero de 2019.

Sin embargo, la UEFA y la propia FIFA han señalado que es un tema que se debe analizar de manera detenida, ya que sentaría un importante precedente.

"Creo que preferiría ver un gran partido de la MLS en los EE.UU. en lugar de uno de LaLiga. En el fútbol, el principio general es que juegas un partido en casa y no en un país extranjero", expresó Gianni Infantino, titular de la FIFA, en entrevista con ESPN.

"Esa propuesta debe ser aprobada por las asociaciones respectivas, por las confederaciones y también la FIFA debe expresar una opinión al respecto, sobre todo porque tendrá implicaciones para el fútbol a nivel mundial", agregó.

El duelo Girona vs. Barcelona, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga, se disputaría el sábado 26 de enero a las 20:45 (hora española), en el estadio Hard Rock de Miami.



Con información de EFE

