Neymar estuvo cerca de Real Madrid hasta en tres ocasiones, pero diferentes circunstancias impidieron firme por el club merengue. Esos detalles fueron desvelados por Wagner Ribeiro, antiguo representante del brasileño. El empresario también contó cómo se cerró el arribo a Barcelona y un intento de Chelsea en el 2010, pero el delantero no aceptó.

La primera vez del futbolista en la ‘Casa blanca’ fue a los 13 años. Por aquel entonces pasó una prueba y “causó sensación”. Por ello, el conjunto capitalino “estaba dispuesto a pagar”, pero una nueva oferta de Santos cambió todo. “Su padre pensó que era mejor quedarse en Brasil”, confesó en una entrevista con el diario L’Equipe.

La decisión del papá pasó por un asunto estrictamente personal porque el adolescente Neymar sufrió mucho en España. “En Madrid, en el campo lo pasaba muy bien y era feliz, pero fuera lloraba. Me cogía el teléfono para llamar a su madre. No quería estar lejos de su madre y su hermana”, agregó. Así, el astro volvió a su país.

Años más tarde, la institución blanca volvió a la carga por el crack, quien ya lo había ganado todo con el ‘Peixe’. Pero, los madridistas debían competir con Barcelona por hacerse con los servicios del atacante. Entonces, el deseo del deportista fue clave para destrabar la negociación entre todas las partes.

“Florentino (Pérez) pensaba que lo tenía. Aceptó una oferta que yo le presenté. Estaba dispuesto a pagar 40 millones al Santos y a cumplir con todo lo que pedíamos. Su padre le pidió tiempo porque Neymar prefería el Barça. El Madrid insistió, mandaron a tres directivos, abogados. Estuvieron 20 días y me decían: ‘¡Venga, mañana firmamos!’”, anticipó Ribeiro.

Y agregó: “Neymar no quería ir al Madrid, quería jugar en el Barça. Le llamó Messi, Piqué... Yo quería que se fuera al Madrid. Era cercano a Florentino y al Madrid. Sandro Rossell, en cambio, no quería que participara de las negociaciones con el Barcelona. Me dejó de lado y no me pagó ni un céntimo por el traspaso de Neymar al Barça”, reveló.

Hubo un tercer y último acercamiento, según las confesiones del agente. Después de que el jugador pase del club azulgrana a PSG por 222 millones de euros y con “36 millones netos al año de salario” en 2017, dos años más tarde, la figura de Florentino Pérez resurgió para pagar una cifra de locura por el ’10′.

“En ese momento, en el 2019, estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser se negó. ‘¡Ni por mil millones, no se va a ir!’”, manifestó. De ese modo, el brasileño nunca pudo concretar nada con el club de la capital española. Y a futuro parece complicada porque en París “es feliz”, comentó Wagner Ribeiro.