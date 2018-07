Antes de nombrar a Julen Lopetegui como entrenador de Real Madrid , la directiva del conjunto español manejó una lista para reemplazar a Zinedine Zidane. Julian Nagelsmann estaba entre los nominados para llegar al Santiago Bernabéu.

'Sport Bild' reprodujo una entrevista que el alemán de 31 años (los cumplió el 23 de julio) dio a principios de mes. En la conversación, el actual DT del Hoffenheim admitió que el alto mando de la 'Casa blanca' lo buscó para ofrecerle el cargo.

"No es que no pensara en la oferta. ¿Quién colgaría el teléfono si le llama el Real Madrid? El Universo Club de Fútbol no existe y no hay nada mucho más grande que el Madrid" , confesó Nagelsmann .

El técnico, sin perder mucho tiempo, respondió al interés de los madridistas con un rotundo "no". Al mismo tiempo, el alemán explicó por qué le cerró las puertas a una de las chances más grandes de su carrera.

"Estoy en la cómoda posición de tener solo 30 años [la entrevista se realizó a principios de mes]. Si mi carrera como entrenador continúa hasta cierto punto, puede que más adelante tenga otra oportunidad de hacerme cargo de un equipo de esa categoría . Familiarmente tampoco venía bien mudarse al extranjero ahora", argumentó.

Nagelsmann rechazó a Real Madrid , pero tiene dos compromisos por cumplir: terminar la temporada con Hoffenheim (rompió el contrato hasta 2022) y hacerse cargo del RB Leipzig desde junio del 2019 hasta 2023.