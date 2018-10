La crisis de resultados ha generado inestabilidad en Real Madrid y el principal señalado es Julen Lopetegui. Por ello, en las últimas semanas, se han mencionado nombres que podrían llegar si el entrenador es despedido en caso continúe la mala racha.

En las últimas horas, Michael Laudrup, considerado mejor jugador danés en la historia, apareció como posible candidato. Incluso, se informó que el hoy entrenador se habría contactado con la directiva de la institución para hacerse cargo del primer equipo madridista.

Sin embargo, 'Mundo Deportivo' reproduce unas declaraciones de Laudrup, quien negó dicha versión. "No me he ofrecido a ningún equipo, nunca lo he hecho. Jamás le haría eso a un colega", en referencia al puesto que ocupa Lopetegui en Real Madrid.

Actualmente, el exatacante de Dinamarca se encuentra sin trabajo, tras dejar al Al Rayyan de Qatar en mayo último. Por el momento, el técnico informó que se tomará un descanso hasta antes de volver a la actividad. "Yo mismo revelaré si decido entrenar de nuevo", añadió.

Michael Laudrup defendió la camiseta de Real Madrid entre los años 1994 y 1996. El danés ganó la liga española en 1995 y marcó 12 goles durante su estadía en el Bernabéu.

