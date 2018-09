Mariano Díaz cuenta los días para hacer su debut con el Real Madrid y mientras tanto explicó el motivo que lo llevó a elegir la camiseta 7 y le respondió a Marco Asensio, quien dijo que le gustaría tener ese número.

"Era un número que estaba libre y es un número que me gusta. Es un reto personal y estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Butragueño, Raúl... Desde pequeño les he visto jugar y estoy contento...Y Cristiano por su puesto", dijo en diálogo con 'El Partidazo' de Cope.

"¿Si Marco Asensio me pide el número? No lo sé, él no me lo ha dicho. He estado hablando con él y le he felicitado por los dos golazos y no me lo ha dicho. Tenemos mucha afinidad y es un gran amigo. Pero si me lo pide ahora, bueno, si me lo pide... no sé. Le diré ¿lo quieres? O alguna tontería", agregó.

Cuando le preguntaron a Mariano qué cantidad de goles se había propuesto marcar esta temporada con el Real Madrid, este prefirió ser cauto y no soltar un número.

"Nunca me he puesto una cifra de goles. Cuando llegué a Francia tampoco y me decían que cuantos goles iba a marcar y yo nunca me he puesto una cifra y así me va bien. Yo voy a intentar marcar los máximos goles y dar las máximas asistencia para ayudar al equipo", expresó.

Real Madrid vuelve a la actividad en LaLiga Santander cuando visite este sábado al Athletic Bilbao, desde las 13:45 horas.