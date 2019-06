Luka Modrić sobre Real Madrid: "Vendrán jugadores importantes, lo que necesitamos"

Luka Modrić, mediocampista croata del Real Madrid , es

consciente de la próxima misión que tiene con el equipo español: guiar a los merengues hacia una reivindicación.

"Estamos muy decepcionados, no esperábamos una temporada así", reconoció el experimentado volante en una reciente entrevista para el programa Universo Valdano, emitido por el canal #Vamos, en la que aseguró tener la vigencia necesaria para continuar como un referente del conjunto comandado por Zinedine Zidane.

Antes de iniciar vacaciones y recargar energías de cara a la próxima campaña en el fútbol europeo, Modrić anticipó que espera "un mejor Madrid" en el siguiente curso, que sea "competitivo en todos los aspectos" y consiga pelear "todos los títulos". "Lo que no hemos hecho este año", señaló.

En ese sentido, Modrić anhela seguir al frente del Real Madrid y considera que está en "edad de disfrutar", aún lejos del retiro.

"No voy a ponerme ningún límite, vamos a ir poco a poco. Me siento bien aunque este año no ha sido bueno, lo reconozco. Tengo todavía fuerza para seguir jugando en el Madrid y al nivel que exige", destacó el croata de 33 años ante Jorge Valdano.

"Soy de los mayores del equipo, es una responsabilidad, me gusta tenerla. Estoy seguro de que el Madrid va a tener una temporada mejor. A ver si podemos ganar títulos importantes, los aficionados lo merecen. Han estado con nosotros este año aunque no ha sido un año bueno. Seguro que vendrán jugadores importantes, es también lo que necesitamos. Espero una temporada grande mía y del Real Madrid. Espero que empiece la temporada", acotó.