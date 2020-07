Karim Benzema llegó en la temporada 2009-10 al Real Madrid, como parte del nuevo proyecto de la institución. El delantero se sintió cómodo desde que firmó por el equipo español. Sin embargo, el ‘9′ tuvo amargos capítulos en la era de José Mourinho y hasta pensó volver al Olympique Lyon, su club de origen.

La historia fue revelada por Karim Djaziri, el antiguo representante del atacante, en una entrevista para el canal oficial de la entidad francesa. Este personaje detalla que sugirió al delantero a seguir su camino en la ‘Casa blanca’.

“Cuando estaba mal con Mourinho me decía: “Quiero volver a Lyon”. Le dije que no, que iba a luchar y alcanzar el éxito. Y lo consiguió. Si aún tiene piernas y piensa que puede ayudar, regresará. Si no es como jugador lo hará con otro rol tal vez. Sé que realmente lo quiere”, explicó.

Enseguida, el ex agente de Benzema señaló que el tiempo le dio la razón porque Karim se ha convertido en uno de los hombres más importantes del conjunto madridista por los años y la experiencia que le destacan.

“Lo que está experimentando en el Real Madrid hoy en día está a la altura de lo que quiere cualquier jugador de fútbol. Juega para el Madrid, se siente cercano a su entrenador y la afición le quiere”, agregó Djaziri.

De otro lado, el representante dejó entrever que Benzema sueña con el retorno al Olympique Lyon porque tiene una deuda pendiente con el club que le dio la oportunidad en el fútbol profesional. Eso sí, el empresario aclaró que ese anhelo todavía no tiene fecha fijada.

“En este momento no es posible. Pero desde que dejó Lyon solo tiene un deseo, regresar algún día. ¿Será como jugador? Es imposible saberlo. Siempre se arrepintió de no haber llegado más lejos en la Champions. La temporada que se marchó llegaron a semifinales”, concluyó.