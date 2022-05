Karim Benzema es la principal carta de gol de Real Madrid. El francés ha colmado las expectativas del comando técnico y es titular indiscutible en el equipo. De hecho, los millones de hinchas están contentos con el ‘Gato’ y, de seguro, quieren continuar disfrutando de su juego durante mucho más tiempo.

Por lo pronto, Benzema tiene contrato hasta mediados del 2023, aunque el propio futbolista confirmó su intención de retirarse en el club español, en el que con 323 anotaciones es segundo máximo artillero histórico, al lado de Raúl González y detrás de Cristiano Ronaldo (450).

“Es una pregunta que te voy a decir sí o sí. No veo un club que me pueda dar las cosas que tengo acá en Madrid. No veo. Puedo mirar todos los otros clubes... pero para mí, Madrid es Madrid”, contestó Benzema, en una entrevista con Josep Pedrerol.

Instantes después, el deportista de 34 años sonrío cuando Pedrerol le bromeó con que Florentino Pérez no lo querría, ante la interrogante de si va a renovar contrato. “No es así. Tengo un año más de contrato. Disfruto, luego vamos a ver qué pasa”, indicó.

Benzema respeta la decisión de Mbappé

Real Madrid no pudo hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, quien decidió renovar su vínculo con el PSG hasta 2025. Unos días después de la sorpresiva determinación del habilidoso futbolista, algunos integrantes del plantel de la ‘Casa blanca’ brindaron entrevistas y se refirieron al tema, como sucedió con Karim Benzema.

El ‘Gato’ conversó con El Chiringuito y manifestó que entendió la postura de su compañero en la selección de Francia. “¿Por qué sería una semana complicada? ¿Por qué me sentiría traicionado? Cada uno tiene que estar en sus cosas, focalizarse en sus cosas”, inició el goleador de los ‘Merengues’.

“Pienso que Mbappé, como otro jugador, si va a realizar algo, no va a llamar para decirme lo que va a hacer. Cada uno decide su futuro. Yo estoy aquí, tranquilo, y ya está. Estoy preparando el partido del sábado”, agregó.