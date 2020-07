Karim Benzema fue la gran estrella de LaLiga esta temporada. El francés se coronó campeón con Real Madrid y fue el máximo goleador del equipo con 21 tantos. Falta un reto: la Champions League. Pero a pesar que el tiempo apremia, el francés no se olvida de los fanáticos y decidió responder algunas preguntas en su canal de YouTube.

El atacante blanco resovió el dilema de su posición natural en el campo: “Para ser sincero nunca intento definirme como 9 o no 9, 10 u 11. Yo soy un jugador de fútbol e intento ser el mejor jugador del mundo. No tiene que ver con el 9 porque para mi eso no significa nada. Lo tienes que decir todo el rato para llegar al nivel más alto”.

Sore el Balón de Oro, explicó: “desde mi infancia, pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. No está en mi cabeza todo el día: balón de Oro, Balón de Oro. Siempre está ahí el término Balón de Oro cuando eres futbolista profesional y eres competitivo”.

Así transcurrieron algunas preguntas, hasta que llegó la relacionada a los “mejores regateadores del fútbol”, donde el francés tan solo respodió con un nombre: “Neymar y dejo de contar”.

Benzema enfrentó a Neymar entre las temporadas 2013 y 2017, cuando el brasileño jugó en Barcelona. Luego partiría al PSG, donde también chocó contra él esta temporada en Champions League.

No tendrán cuarentena

El Gobierno británico ha confirmado que el Real Madrid no tendrá que someterse a la cuarentena obligatoria de 15 días para disputar la vuelta de octavos de final de Champions League contra el Manchester City, por lo que el encuentro se disputará, como estaba previsto, en el estadio Etihad.

El Gobierno del Reino Unido excluyó este sábado a España de la lista de países seguros exentos de cuarentena, lo que significa que los viajeros que lleguen de allí deberán aislarse catorce días en territorio británico.

Sin embargo, esta medida no se aplicará al Real Madrid, que tendrá que visitar Mánchester el próximo 7 de agosto, según le ha comentado el Ministerio de cultura y deporte a Sky Sports.

VIDEO RECOMENDADO

Nicola Porcella en Tik Tok