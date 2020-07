James Rodríguez puede convertirse en uno de los futbolistas más deseados en el próximo mercado de fichajes. La situación del volante en el Real Madrid parece irreversible, por lo que permanecer una temporada con los blancos perjudicaría su carrera.

El mediocampista, si resuelve el tema contractual con los merengues, tendrá ofertas de los clubes más importantes del planeta, aseguró el padrastro del futbolista Juan Carlos Restrepo en una entrevista con Súper Combo del Deporte en Cali.

“Hay muchas instituciones de gran nivel en el mundo que creo estarían interesadas en contar con James (Rodríguez), seguramente no le van a faltar ofertas, porque es un jugador top en el mundo, que tiene un impacto en cualquier parte y club a donde llegue”, indicó.

Restrepo expresó el deseo de ver al ‘cafetero’ con la camiseta de los ‘Colchoneros’. “A mí me gusta mucho el fútbol español, se ha hablado mucho de ir al Atlético de Madrid, me encantaría, una bonita afición y un estadio muy bonito. No sé, si sea como se especula en los medios, una realidad. Así como en Italia e Inglaterra hay buenas instituciones”, añadió.

La autoexclusión de James Rodríguez

Según Zinedine Zidane, el volante ofensivo pidió no ser considerado para el partido contra Athletic Bilbao del pasado 5 de julio. Desde ese compromiso, James Rodríguez no ha sido llamado. Al respecto, Juan Carlos Restrepo ensayó una justificación.

“Soy capaz de certificar que sería un comportamiento que tiene sus tópicos de rectitud, porque estoy absolutamente convencido de que el deportista, James Rodríguez; el ser humano, James Rodríguez, no toma decisiones arbitrarias”, señaló.

En esa misma línea, Restrepo señaló que el ‘cafetero’ ha tenido el comportamiento de “un profesional” a pesar de la complicada situación en el club. “Ha trabajado con la mejor disposición y actitud, queriendo demostrar que tiene sus condiciones intactas y queriendo salir adelante”, concluyó.