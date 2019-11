Para nadie es un secreto que la actualidad de Gareth Bale en el Real Madrid no es la que todos esperaban. Y es que, pese a ver como el galés se cargó al equipo al hombro en un momento en el que las cosas no le salían nada bien a los hombres de Zinedine Zidane, lo cierto que el jugador volvió a caer lesionado y ha estado ausente en las últimas convocatorias del equipo. Por ello, una nueva información desde España apunta a que el ‘Expreso de Cardiff’ no piensa en otra cosa que no sea abandonar el Bernabéu.

Según informó este domingo el reconocido programa español 'Carrusel Deportivo' de la 'Cadena SER', el galés tendría en mente abandonar sí o sí el Real Madrid en enero. A tal punto que ya estaría presionando al club para lograr su salida. No cabe duda de que la paz entre el jugador y los 'merengues' duró muy poco luego de un mercado de fichajes más que movido para el equipo.

Desde hace unas semanas, el futuro de Bale volvió a ser incierto en el Real Madrid luego de que el galés sufrió nuevamente una antigua lesión durante la fecha FIFA de selecciones. Tal y como señala la citada fuente, el '11' no quiere seguir más en el conjunto 'blanco' y su salida estaría cerca de concretarse. El entorno del futbolista, además, estaría muy preocupado, ya que existe la idea de que no lo dejarán ir hasta junio del próximo año.

'SER' también reveló que personas cercanas al jugador reconocieron que existen ofertas por Bale, principalmente de China, pero que Real Madrid estaría rechazando las mismas. Otro capítulo más para un culebrón con Gareth Bale como protagonista que parece no tener fin y del que todavía quedan muchos capítulos. ¿Real Madrid debería dejarlo marchar? Solo el tiempo lo dirá.

Zidane se siente 'traicionado' por Bale

Que Gareth Bale es uno de los jugadores que tiene menos empatía con los hinchas del Real Madrid. El galés ha evidenciado su pasotismo a la hora de jugar y esto ha generado que se gane pifias cuando ha jugado en el estadio Santiago Bernabéu.

El diario catalán Sport agregó que Zinedine Zidane, estratega del Real Madrid, se siente “traicionado” por el Gareth Bale. Esto se reflejaría en la no convocatoria del galés para el partido ante Brujas por la fase de grupos de la Champions League.