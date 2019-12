Gareth Bale ha sido noticia en los últimos meses en Real Madrid no necesariamente por lo que hace en los campos de fútbol. El galés fue criticado a lo largo de esta primera parte de temporada por acciones y palabras vinculadas al club merengue. La última vez sucedió con la bandera que mostró tras la clasificación a la Eurocopa 2020 con Gales en la que no colocaba al club entre sus prioridades.

La actitud del jugador hizo que se le critique constantemente, incluso por no hablar español. Llegó a España en el 2013 y aún parece no dominar el idioma. “He estado con Gareth en Madrid, en un restaurante, y él sí habla español perfecto, pide comida, saluda a la gente. Fue muy educado, pero es su espacio”, reveló hace unos meses Chris Coleman, exseleccionador de galés, pero hasta el momento no lo demuestra.

En el último video publicado por Real Madrid, Bale es uno de los protagonistas. Algunos jugadores del club blanco, como Federico Valverde y el exTotteham se sumaron al saludo navideño. El video ya es viral por las críticas al jugador que se muestra hablando inglés pero no español.

Cada vez que Bale ingresa al campo de juego, los pitidos de las graderías son ensordecedores. La relación con el cuadro blanco parece ser insostenible, por lo que los rumores sobre su partida son cada vez más fuertes de cara para el 2020.

¿Qué hace Bale cuando le pitan?

En conversación con BT Sport, el atacante reveló: “El Bernabéu es el mejor sitio para que te piten si no estás al nivel que esperan de ti, lo entiendo”.“Al principio no sabía cómo gestionarlo, ahora simplemente me encojo de hombros”, agregó.