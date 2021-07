Llegó como una estrella, pero terminó siendo una complicación para el Real Madrid. Gareth Bale estuvo la temporada pasada de préstamo en Tottenham Hotspur y ahora regresa a la ciudad española, dado que el conjunto inglés confirmó que no desea contar con el galés. Fuera de la calidad de juego que pueda tener el delantero, la ‘Casa Blanca’ no tiene espacio para él debido a que es considerado jugador extracomunitario.

El jugador tiene planeado cumplir su contrato con el Real Madrid hasta el final, es decir hasta junio del 2022. Ante ello, los merengues deberán pensar como incluirlo dentro de la plantilla que disputará más de un torneo, entre ellos, Champions League, LaLiga Santander y Copa del Rey.

Ante la salida del Reino Unido de la Union Europea, los jugadores de esos países pasan a ser extracomunitarios; y, los presididos por Florentino Pérez tienen los tres cupos posibles ocupados con Eder Militao, Rodrygo Goes y Vinicius Jr. Cabe destacar que hasta la temporada pasada se mantenía el estado de comunitarios a todos los futbolistas británicos.

“Con carácter transitorio, se mantendrá la condición de comunitarios con la que comenzaron la temporada 2020-2021 a todos aquellos futbolistas con nacionalidad del Reino Unido que, a fecha 31 de diciembre de 2020, tengan suscrito contrato y expedida licencia en vigor con un club adscrito a categorías profesionales”, se publicó en la Circular 50 de la RFEF el pasado 31 de diciembre de 2020.

Además de Gareth Bale, Takefuso Kubo es otro jugador no comunitario, pero saldría cedido una temporada más y no formaría parte de la plantilla que dirigirá Carlo Ancelotti. En el Tottenham se confirmó que no desean contar de nuevo con el atacante. El nuevo entrenador de los ‘Spurs’, Nuno Espírito Santo aseguró que las puertas para el galés están cerradas.

“Gareth Bale no será parte de nuestro equipo”, así lo señaló Nuno en declaraciones a Eurosport. Por ello, tendrá que retornar a Valdebebas ahora que finalice sus vacaciones tras participar en la Eurocopa junto a su país y quedar fuera en la fase de grupos.