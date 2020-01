Las vacaciones pasadas le pasaron factura a Eden Hazard y ello fue reflejado en su forma física. El belga llegó al Real Madrid con algunos kilos demás, situación que el propio futbolista admitió en una entrevista para Sport/Foot Magazine, una revista de su país, en la que también habló sobre otros temas.

“Es verdad. No mentiré. Si estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Cogí cinco kilos en verano. Soy de los que cogen peso rápido y también lo pierdo. En el Lille, con 18 años, pesaba 72 o 73 kilos y al ganar músculo pasé a 75. Y en un mal día, 77. En verano subí a 80 kilos, pero lo perdí en diez días”, explicó Hazard.

Ausente en la Supercopa de España por una lesión en la pierna derecha, Eden Hazard continúa en recuperación para reaparecer lo más pronto posible en Real Madrid, club por el que fichó el 2019, pero por el que quiso hacerlo un año antes.

“Se hablaba mucho cuando era más joven pero no hubo contacto con el club. Todo empezó hace dos o tres años. Después del Mundial de 2018 quise fichar, pero el Chelsea no me dejó. No quise dejar el Chelsea de malas formas", aseguró Hazard.

Por otro lado, el atacante reveló que desde chico anhelaba jugar por el Real Madrid. “En el jardín de mi casa jugaba y era el equipo con el que lo hacía. Zidane era mi ídolo. Veía el Bernabéu en la tele y era mágica. La camiseta, blanca, impecable. Iba a España de vacaciones, no a Madrid, y todos me hablaban del Real Madrid cuando jugábamos y veíamos sus partidos”, contó.