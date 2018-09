Thibaut Courtois nunca olvidará su etapa en Chelsea , club al que se unió en la temporada 2014-15. El belga decidió firmar por Real Madrid y la reacción de los aficionados londinenses no ha sido las esperada por el jugador.

"Me hace sentir triste y, obviamente, no saben toda la verdad. Con suerte, cambiará", reveló en declaraciones que recoge 'AS'. "Amo a Chelsea. Me encantó jugar allí y estoy feliz de haber ganado dos Premier, una Copa de la Liga y una Copa FA", añadió.

Courtois, quien debutó con la camiseta de Real Madrid ante Leganés, contó que tenía pensado partir al Santiago Bernabéu meses antes de cerrarse el fichaje e incluso previo a la Copa del Mundo.

" Creo que en marzo la decisión ya estaba tomada y pensé que el club la aceptaría. Luego, debido a que la transferencia se cerró, no me presenté en los entrenamientos del Chelsea porque pensé que sería mejor no molestar al equipo", narró.

El arquero de 26 años hizo una aclaración relacionada a una declaración suya que fue malinterpretada. Supuestamente, el futbolista indicó que el nivel la 'Casa blanca' es totalmente superior a lo que vivió con los 'blues'.

"Nunca quise decir eso. Lo que afirmé es que que quizás en los entrenamientos el ritmo es más alto, pero esa también es la calidad del Real Madrid, eso no significa que el Chelsea no tenga calidad", sostuvo.

Courtois reiteró que su vuelta a España estuvo condicionada a una tema familiar. "Siempre miraré hacia atrás con un sentimiento feliz al Chelsea. Tuve la oportunidad de volver a España para estar más cerca de mis hijos. Eso fue algo importante para mí", finalizó.