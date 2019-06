Carvajal se ilusiona con Hazard y espera la llegada de Mbappé al Real Madrid

Dani Carvajal repasó su temporada más dura en el Real Madrid , sin la conquista de títulos grandes, entre el recuerdo del liderazgo de Cristiano Ronaldo, convencido de que pasará "mucho tiempo en ver a un jugador tan goleador de blanco", y la esperanza de lo que viene con Eden Hazard , "un fichaje top".



Digerido el disgusto de un curso para el olvido con el Real Madrid, Carvajal hace balance y aprende de lo malo. Su curso estuvo marcado por las lesiones que lo tuvieron casi dos meses y medio alejado de la competición. En una entrevista con Efe analiza la temporada, los errores cometidos, una salida que no deseaba como la de Julen Lopetegui o el regreso deseado por todo el vestuario de Zinedine Zidane. Eleva a los altares a Cristiano y habla con ilusión de Jovic y Hazard, compartiendo el deseo del madridismo por Mbappé.



Es hora de hacer balance de una temporada que con el calentón definió de "m...". ¿Ha sido su temporada más dura?



Quizá en términos no fueron los más adecuados, pero está claro que la temporada no ha sido buena, hay que hacer autocrítica porque sabemos que no hemos estado al nivel que se nos exige. Lo mejor es que ha terminado. Ver en qué hemos fallado y lo que hay que corregir para el próximo curso.



¿En qué se falló?



No sé qué decirte, al final es un cúmulo de cosas, no solamente cansancio mental, dinámicas que no son buenas y que te van hundiendo al ver que se te escapan puntos y vas jugando con más presión, con nerviosismo, lesiones de compañeros. Se juntó todo. Hay que corregirlo y en el nuevo curso arrancar con mucha ilusión para mostrar que desde el minuto 1 queremos ir a por todo.



¿Hubo falta de hambre tras tantos éxitos?



Yo creo que no, todos nosotros cada vez que salimos a jugar vamos a por los partidos. No es cuestionable nuestro hambre, queremos ganar siempre los tres puntos o pasar eliminatorias, pero a veces no se puede y la dinámica es mala, el rival también juega. Las sensaciones no eran el no querer, sino el no poder.



¿Ha tenido que pedir muchas veces perdón a madridistas?



Al final perdón no es lo más adecuado, sí que transmitir tranquilidad al madridismo, decirles que estuviesen tranquilos porque lo íbamos a dar todo, pero esto es fútbol y en el deporte a veces no se gana. No por ello ahora somos los más malos del mundo. Les pido tranquilidad porque vamos a apretar los dientes y lo daremos todo. Y que estén con nosotros, como siempre, porque son imprescindibles para el Real Madrid.



En lo personal, el club reforzó su demarcación con la llegada de un chico más joven como Odriozola.



Va pasando el tiempo (risas). Llegó Álvaro que es un chico muy bueno, no solo dentro del campo si no también fuera, humilde y trabajador. Es muy buena persona. Toda competencia en un equipo es muy buena. Al final competir un puesto saca lo mejor de cada uno.



Las lesiones han marcado su temporada. ¿Encuentra la razón?



Las lesiones han venido, las dos, por golpes previos del partido anterior. Recuerdo contra el CSKA, prácticamente en el calentamiento y venía de un golpe en esa zona. Contra el Ajax también venía de un golpe en el clásico. Son momentos en los que te exiges, quieres estar, al final el músculo se queda algo dañado y solamente con la exigencia del partido y la tensión puedes llegar a lesionarte. Te marca porque me he perdido dos meses y medio de temporada. Es un reto para la nueva temporada.



Un años después, ¿cree que se dio la verdadera dimensión que tenía la salida de Cristiano Ronaldo?



Al final son acuerdos a los que llega el club con el jugador y nosotros, lo que tenemos que hacer, es apretarnos los machos e intentar ganar todos los partidos. Está claro que Cristiano ha sido muy importante, marcaba goles simplemente con salir al campo y el equipo lo nota. Pero así es la vida, los jugadores van pasando, el que tiene que suplantar esa falta de gol es el club, trayendo nuevas incorporaciones, dando más importancia a jugadores en la plantilla.



¿Hay algún jugador capacitado para aportar lo que daba Cristiano al Real Madrid?



Está claro que Cristiano lo que ha hecho en el Real Madrid es histórico y va a ser leyenda siempre. Eso es incuestionable, vamos a tardar mucho tiempo en ver a un jugador que marca tantos goles y aporta tantos títulos. Es difícil reemplazar esa perdida pero al final el trabajo que nos conlleva es intentar reemplazarlo con las máximas garantías posibles.



¿Le faltó suerte a Julen Lopetegui?



En momentos clave no ha tenido esa pizca de fortuna que le podía haber mantenido en el puesto, al final a los entrenadores les marca mucho los resultados. Por poner un ejemplo la derrota en Moscú, tiras dos veces a los palos y tienes tres ocasiones claras y al final pierdes el partido. Me hubiese gustado que hubiese seguido pero los resultados marcan. Ahora firma con el Sevilla y le deseo toda la suerte del mundo. Puede hacer cosas importantes.



¿El regreso de Zidane era la mejor opción para el vestuario?



Zidane todos sabemos lo que es y lo que ha hecho con nosotros, es fantástico. Es un mister muy bueno, un gran gestor de grupo, entiende de fútbol, imprime un respeto que pocos entrenadores lo imprimen. Y sobre todo es un entrenador con tres o cuatro años de experiencia entrenando al Real Madrid. Eso es bueno y las caras nuevas que vengan van a aprender muchísimo.



¿Qué ocurrió en el vestuario tras la derrota ante el Ajax que provocó el distanciamiento entre Florentino Pérez y Sergio Ramos?



Sinceramente no me enteré de nada de eso porque me tocó hablar a pie de campo y subí más tarde al vestuario. Vi que había un poco de revuelo pero ni me enteré, al final me metí en mi taquilla con la cabeza agachada porque estas jodido por el resultado.



¿Llegó a creer que podía marchase Ramos a China?



Él lo ha aclarado perfectamente con la rueda de prensa, dejó todo claro. Lo que es raro es que Ramos no tenga ofertas de clubes importantes o de China que pueden hacerte dudar. Pero ha aclarado todo, quiere estar con nosotros, retirarse de blanco y ojalá así sea. Sabe que si se iba a China es cuestionable sus apariciones en la Roja. Creo que al final se dio mucho bombo a una cosa que no iba a llegar a ningún lado.



Todo va encaminado a la salida de Bale del Real Madrid. El club le fichó como el heredero de Cristiano, ¿qué le ha faltado?



Bale ha aportado muchísimo, ha hecho goles en finales, muchas asistencias, buen juego en los seis años que lleva como yo. Todavía tiene contrato, no sé que decisión tomarán el club y él si se quiere ir o no, pero es un jugador con unas condiciones fantásticas que seguro que si con Zidane decide quedarse nos va a aportar muchas cosas.



¿Qué le parece Jovic?



Es un gran delantero, joven, con hambre, con gol. Nos puede aportar mucho. Competencia para Karim, que son muchísimos partidos y al final necesita un poco de descanso. Este año Mariano tuvo lesiones y no ha podido estar en muchos partidos y el desgaste de Karim ha sido grande.



Hazard ilusiona al madridismo, ¿está entre los mejores jugadores del mundo?



Puede ser. Si Hazard viene finalmente con nosotros es un fichaje top. Con los compañeros que he hablado, que han coincidido con él, me dicen que es espectacular. Sería un gran acierto.



¿Mendy que puede dar en el lateral izquierdo?



Un chico joven, con una gran zancada y gran recorrido. Apretar las tuercas a Marcelo igual que Álvaro conmigo. Competir el puesto y exigencia máxima. Todos conocemos a Zidane, es un entrenador que le gusta rotar mucho, tener una plantilla amplia y que todos nos sintamos importantes.



¿Mbappe es el gran sueño?



Es un grandísimo jugador, lo está demostrando, un chico joven que ya es campeón del mundo. Sería un gran refuerzo pero detrás de un fichaje así hay muchas cosas. Con la edad que tiene le hace diferente esa determinación, esas ganas. Es un jugador que marca la diferencia tan joven.



Roberto Morales, EFE

