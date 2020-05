Desde su llegada al Real Madrid, proveniente del Tottenham, Gareth Bale nunca pudo ser titular por muchos partidos. Las lesiones siempre afectaron al galés, aunque estuvo presente en algunos momentos importantes del club español.

Tras varios años como madridista, la temporada 2019/2020 sería la última de Gareth Bale, según información de la prensa inglesa que informa el nulo interés que tiene Zinedine Zidane de contar con él para la temporada 2020/2021.

Hay equipos interesados en contar con Gareth Bale, como el Tottenham o el Newcastle, sin embargo, el volante no tiene intención de dejar Madrid, lo que complica su salida. Ante este panorama, los directivos del equipo español estarían dispuestos a dejar ir libre. El sueldo que gana Gareth es 15 millones de euros al años y en el Real no desean pagar esa suma por un jugador que no será tomado en cuenta.

Gareth Bale es criticado por muchos hinchas del Real Madrid debido a su apariciones jugando golf, lo que los fanáticos entendían como un poco interés por parte del galés para buscar la titularidad en un equipo que por entonces no pasaba un buen momento.

